Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová tvrdí, že olympiáda v Miláně a Cortině d'Ampezzo překonala očekávaní, i přes potíže v přípravě. První zimní hry rozprostřené do více oblastí označila za úspěch. Olympijské hry zakončí nedělní ceremoniál ve Veroně.
Coventryová považuje olympiádu za úspěch: Překonala očekávání všech
„Tyhle Hry jsou opravdu úspěšné v tom, jak dělat věci nově, jak dělat věci udržitelně. Způsobem, o kterém si hodně lidí myslelo, že to nebude možné nebo že to nebude možné udělat kvalitně. Ale zvládlo se to mimořádně dobře a překonalo to očekávání všech,“ řekla Coventryová na tiskové konferenci.
Místo toho, aby byly Hry, jak to je zvykem, koncentrovány do jednoho dějiště, byly rozprostřeny do několika oblastí a využívaly již existující sportoviště. Ocenění od Coventryové přišlo po dvou týdnech, během nichž se organizátoři snažili dokázat, že i takto roztříštěné hry mohou přinést komplexní zážitek.
Hrám přitom předcházelo několik let logistických a politických výzev. K těm největším patřilo zpoždění stavebních prací na hlavní hokejové hale Santagiulia v Miláně a kontroverze ohledně stavby nového ledového koryta v Cortině navzdory původnímu nesouhlasu MOV.
Podle Coventryové bylo pro úspěch Her klíčové, že se podařilo standardizovat podmínky v několika olympijských vesnicích navzdory vzdálenostem, jež sportoviště dělily. Prodeji vstupenek, který činil 1,4 milionu, pomohly také úspěchy domácích Italů. „A sportovci jsou mimořádně spokojení,“ řekla první žena v čele olympijského hnutí.
Hry před dvěma týdny oficiálně zahájily dva ceremoniály: hlavní v Miláně a menší v Cortině, kde měli fanoušci sportovce na dosah ruky. Coventryová uvedla, že zpětná vazba od účastníků naznačovala, že komornější prostředí v některých případech umocnilo olympijskou atmosféru, a dala právě zahájení v Cortině za příklad.
Bývalá zimbabwská plavkyně, jež absolvovala své první hry v roli šéfky MOV, považuje koncept Milána a Cortiny za možnou nápovědu pro budoucí uchazeče o organizování OH, kteří se potýkají s rostoucími náklady a klimatickými omezeními. „Umožňuje nám to podívat se na to, co bylo dosud zavedené, a na to, jak provedeme určité úpravy pro budoucnost,“ řekla.
Kromě logistiky Coventryová poukázala také na genderovou vyváženost, neboť ženy tvořily 47 procent soutěžících. „Byla to neuvěřitelná zkušenost a všichni jsme velmi hrdí na to, že genderová rovnost hraje velkou roli v pořádání Her,“ řekla.