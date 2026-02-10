O porážce českých hokejistek s Kanadou 1:5 rozhodla nepovedená první třetina a špatně odpískané zákroky, soudí útočnice Tereza Vanišová. Na turnaji již třikrát nastřelila brankovou konstrukci, dvě tyčky trefila i v pondělním duelu.
Vanišová: Měly jsme víc střílet na bránu, první třetina nás zabila
„První třetina nás v podstatě zabila. Celkově jsme v zápase měly hodně vyloučení a úplně si nemyslím, že to byly dobře odpískané zákroky. Bohužel s tím ale nic nenaděláme. Přijde mi, že každý zápas se píská jinak. Předešlé zápasy to (rozhodčí) docela pouštěly a najednou jsou to fauly,“ poukázala Vanišová. Stejně jako na předešlých turnajích navíc rozhodčí podle ní upravují metr zejména v zápasech s Kanadou. „Nevím, z jakého důvodu, ale oni nechtějí asi moc hrát do těla,“ řekla.
Češky měly hned v úvodu zápasu výhodu dvojnásobné přesilové hry, ale nevyužily ji. „Asi jsme měly víc střílet na bránu. Moc se snažíme kombinovat a hledat nahrávky, které tam nejsou. Možná to chce víc házet na bránu a mít pak dorážky. Tak jsme pak i daly gól v přesilovce,“ líčila Vanišová.
Sama v úvodní početní výhodě trefila tyč a brankovou konstrukci pak nastřelila i ve druhé třetině. „Zatím se mi úplně nedaří dát gól. Ale to se občas stává. Snad to přijde v pravý moment,“ přála si třicetiletá útočnice. V zápase si nakonec alespoň připsala asistenci na gól Natálie Mlýnkové ve třetí části. „Je hrozně důrazná do brány, strašně se pere o puk a vždycky to tam nějak dá. Jsem ráda, že aspoň někomu to tam padá,“ řekla Vanišová na adresu autorky tří gólů na turnaji a nejlepší střelkyně týmu.
Češky prohrály první třetinu 0:4, pátý gól inkasovaly hned na začátku druhé části. Pak už se ale Kanaďanky neprosadily. „Další dvě třetiny jsme nehrály špatně. Myslím si, že jsou k poražení. Je to samozřejmě výborný tým, mají tam spoustu dobrých hráček. Ale když nám trošičku bude přát štěstí a něco nám tam padne hned zezačátku, mohlo by je to malinko posadit na zem. Jestli na ně tedy ještě narazíme,“ řekla.
Hokejistky teď budou mít několik dnů volno, čtvrtfinále je čeká 13., nebo 14. února. „Je fajn, že teď máme pár dní na to si trochu odpočinout. Přece jenom to byly čtyři zápasy v pěti dnech, což je náročné. Zregenerujeme a půjdeme na to znova,“ dodala Vanišová odhodlaně.