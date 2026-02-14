Svým typickým gólem bekhendem do šibenice a nakonec také vítězstvím oslavil výjimečný zápas na olympijských hrách. Kapitán národního týmu Roman Červenka se podílel na divoké výhře 6:3 nad Francií v 220. reprezentačním utkání, čímž vytvořil nový rekord v éře samostatnosti.
Rekordní Červenka: Pořád doufám, že mám týmu co dát
Čtyřicetiletý Červenka startuje už na páté olympiádě. Ve čtvrtek proti Kanadě se při vstupu do turnaje dotáhl po bok Davida Výborného, nyní už se v čele přehledu osamostatnil. Rekordmanem z dob Československa je Jiří Holík s 319 starty.
„Znamená to pro mě hodně, je to krásné číslo. Nikdy jsem ani nesnil o tom, že bych ho mohl dosáhnout. Vážím si toho. Hrát za nároďák je čest, ještě navíc na takhle velké akci, jako je olympiáda. Jsem moc rád, že u toho můžu být. Pořád doufám, že mám týmu co dát,“ prohlásil Červenka.
Na cestu za prvními body vyrazil jeho tým jistým krokem, po první třetině vedl 2:0 a na ledě dominoval, jenže v nástupu do druhé části bylo najednou všechno jinak. Na konci 26. minuty byl stav 3:2 pro Francii. „Tohle se nám stávat nesmí. Jsem rád, že jsme se pak vrátili k naší hře a zápas bez nějakých velkých starostí otočili. Věděli jsme, že jsme lepší tým, ale nesmíme dělat chyby, kterými soupeři góly darujeme,“ uvedl Červenka.
Právě vědomí ohromné kvality v sestavě dodávalo českému výběru na střídačce i za nepříznivého stavu klid. „Všichni jsme si uvědomovali, jaká je situace. Od gólu Francie na 3:2 se to pak zase začalo otáčet v náš prospěch. Trošku jsme si sedli na zadek,“ řekl Červenka. „Až na těch pět minut to byl od nás dobrý zápas. Tohle se nám ale nemůže stát proti nikomu. Jinak to bude těžké,“ doplnil hráč extraligových Pardubic.
Dobře si uvědomoval, jak složité to bylo po třech rychle inkasovaných gólech pro gólmana Daniela Vladaře, jenž neměl příliš šancí některou z obdržených branek odvrátit. „Jde to za námi, ne za Danem. Takový výpadek se nemůže stát proti nikomu. Otočili jsme to, ale to se pokaždé dít nebude,“ zdůraznil Červenka.
Přes úvodní vysokou porážku s Kanaďany mají Češi stále teoretickou možnost na dosažení přímého postupu do čtvrtfinále. Základním předpokladem je ale nedělní výhra nad Švýcary. Pokud přímo do čtvrtfinále neprojdou, bude je v úterý čekat kvalifikační předkolo. A v případě úspěchu hned den poté čtvrtfinálový duel.
„Dva zápasy ve dvou dnech by byly těžké, ale nepřemýšlím teď nad tím. Budeme se připravovat na Švýcary, což bude strašně těžký zápas. Dál nemá cenu koukat. Nevíme, jak se vyvinou další skupiny,“ uvedl Červenka.