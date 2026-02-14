Rýsuje se nečekaný vítěz skupiny B olympijského turnaje. Slovenští hokejisté sice prohráli 3:5 s favorizovaným Švédskem, ale brankou Dalibora Dvorského v poslední minutě si přiblížili přímý postup do čtvrtfinále. Ten jim může vzít pouze ztráta Finů proti Italům v odpoledním zápase.
Třeba to bude šťastná porážka. Švédům jsme dali dost zabrat, řekl Tatar
„Uvidíme, jak to dopadne, věděli jsme, co musíme udělat na náš potenciální cíl. Chtěli jsme zápas vyhrát, ale udělali jsme pár malých chyb, které nás možná stály zápas. Takovou kvalitu, jakou mají Švédi... no myslím si, že jsme jim dali dost zabrat,“ těšilo Tatara.
Slováci na turnaji udivují ofenzivním, bojovným hladovým hokejem. Porazili Finy 4:1, Italy 3:2 a vzdorovali Švédům. „To je náš cíl, jít do zápasu a udělat to nejlepším týmům co nejtěžší, abychom si mohli dát šanci na vítězství. Opět jsme bojovali. Každý kluk se snaží plnit svou úlohu, kterou v týmu má. Dáváme do toho srdce. Možná to bude šťastná prohra,“ řekl slovenský kapitán.
Chvíli byli na první pozici ve skupině Slováci, pak zase Švédové když vedli o potřebné tři branky 5:2. Jenže na čelo tabulky se vyhoupli zase Slováci brankou Dvorského 39 sekund před koncem.
„Nechci říct, že jsme měli propočty v hlavách. Kdyby to byla třeba remíza, neřešíme to. Na konci ale už při power-play jsme věděli: OK, musíme dát ten gól a může nám to zařídit postup. Zároveň vás to motivuje, i když prohráváte. Když padne gól, může se to celé změnit, a to se stalo,“ řekl útočník švýcarského Zugu.
Pomoc v přesilovkách
Rozhodující moment přišel v přesilovce po faulu Lucase Raymonda, který předtím zvýšil pohlednou akcí na kýžených 5:2. „Zatím to tam v přesilovkách padá. Doufám, že nám to zůstane. Pomohly nám v hodně zápasech. Samozřejmě každý tým hraje přesilovky výborně, je to fakt těžké bránit. Musíme jít skromně dál a uvidíme, jaký bude další soupeř,“ uvedl Tatar.
Slováci mají na dosah triumf v základní skupině. „Byl by to úspěch, ale zase nás čeká další soupeř, na kterého se chceme připravit. Mohlo by nám to pomoct a možná před turnajem by to nikdo neřekl, že první budeme my. Ať už to odpadne tak nebo tak, nebudeme to řešit a připravíme se na dalšího soupeře,“ dodal Tatar.