Slovenští hokejisté sice ve svém posledním utkání ve skupině B prohráli se Švédskem 3:5, ale i tak jsou blízko přímému postupu do čtvrtfinále. Zajistí si ho v případě vítězství ve skupině na základě minitabulky se Švédy a Finy, potřebují ale, aby Finové neztratili ani bod v jejich posledním utkání s domácími Italy. To odehrají v sobotu od 16:40. Postupu přiblížil svěřence kouče Vladimíra Országha přesilovkovým zásahem v čase 59:21 Dalibor Dvorský.
Švédové, kteří potřebovali po porážce 1:4 v severském derby nahánět skóre, začali lépe. Už ve třetí minutě zazvonil obránce Karlsson po pěkné akci na tyčku. Pak sice Švédové špatně vystřídali, ale v oslabení otevřel skóre Eriksson Ek. V pokračující přesilovce byl blízko vyrovnání Okuliar, také jeho pokus ale zastavila branková konstrukce.
V končící deváté minutě, kdy už se hrálo v plném počtu, ale Markström kapituloval. Po parádní ráně Slafkovského bez přípravy skončil kotouč s pomocí tyčky za jeho zády.
V čase 19:54 slavili Slováci další trefu, jenže předčasně. Po drtivé přesilovce, která zůstala i kvůli několika výborným zákrokům Markströma nevyužitá, pálil Regenda, puk prošel za záda švédského gólmana, který ale nedovolil dorážku Ružičkovi a na poslední chvíli zastavil puk na brankové čáře lapačkou. Po dlouhé kontrole na videu sudí rozhodli, že přes ni nepřešel celým objemem.
Švédové ve druhé třetině zvýšili stav na 2:1 zásluhou rány Kempeho pouhých 5 sekund z přesilovky. Odpovědět mohl Dvorský po Hudáčkově nabídce. Vyrovnat se Slovákům podařilo až po skončení přesilovky, kdy skóroval Gernát.
Švédům se podařilo dostat znovu do vedení po kombinaci Forsberga s Petterssonem, jenž překonal Hlavaje zakončením mezi betony. Na konci 48. minuty ale Raymond skvěle našel před brankovištěm osamoceného Petterssona, který nezaváhal a přidal druhý dnešní zásah. Sám Raymond se pak prosadil v 52. minutě po krásné kličce, díky níž se dostal do zakončení přes Nemce a v tu chvíli za stavu 5:2 byli nejblíže čtvrtfinále Švédové.
Velké drama vyvrcholilo až v závěrečné minutě utkání, kdy po ráně Slafkovského protlačil puk do branky Dvorský a uzavřel skóre na 5:3 pro Švédsko. Seveřané ještě zkusili hru bez brankáře, ale ta již změnu nepřinesla.
Lotyšsko otočilo zápas s Německem a má první body
Hokejisté Lotyšska porazili Německo po obratu 4:3 a ve druhém duelu ve skupině C si připsali první body. Vedení 1:0 Německu přinesl Lucas Reichel už po 126 sekundách hry. Lotyši mohli vyrovnat rovnou ze dvou úniků.
Proti Tralmaksovi zasáhl Šilovs betonem a po Vilmanisově bekhendovém blafáku Němcům pomohla levá tyč. V 16. minutě při trestu Jonase Müllera už Němci o náskok přišli. Po Girgensonsově přihrávce zamířil do odkryté branky Ločmelis. Za 68 sekund si ale vzali vedení zpátky. Šilovse prostřelil z levého kruhu Kälble.
Ve druhé části nejdříve Němci odolali při Stachowiakovu vyloučení. Ve 26. minutě nevyužil šanci na vyrovnání Dzierkals, ale v čase 28:02 už se to povedlo Ločmelisovi v přesilovce pěti proti třem. Ve 49. minutě už otočil stav exkladenský Tralmaks, který z pravé strany projel před Grubauera a zamířil nad jeho lapačku.
Za tři minuty německého gólmana prostřelil z pozice mezi kruhy olomoucký Krastenbergs a bylo to 4:2. Němci už jen zkorigovali výsledek 139 sekund před koncem, kdy se Stützleho střela odrazila do branky od Zileho.
Výsledky hokejového turnaje
Skupina B
Švédsko – Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 8. Eriksson Ek (A. Kempe), 28. A. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. E. Pettersson (F. Forsberg, Hedman), 48. E. Pettersson (Raymond, E. Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, E. Karlsson) – 9. Slafkovský (Š. Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák).
Rozhodčí: Ansons (Lot.), Rehman (USA) – Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 332.
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, E. Karlsson, Broberg – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Zibanejad, Landeskog, Raymond – M. Johansson, E. Pettersson, F. Forsberg – Holmberg, Wennberg, Rakell. Trenér: Hallam.
Slovensko: Hlavaj – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Regenda, Cingel, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Okuliar – Cehlárik, M. Sukeľ, Liška – Takáč. Trenér: Országh.
Skupina C
Německo – Lotyšsko 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 3. L. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) – 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits).
Rozhodčí: Dwyer (Kan.), MacFarlane (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4033.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, J. Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Peterka, Stützle, Stachowiak – L. Reichel, Michaelis, Kahun – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Daugavinš, Blugers, Krastenbergs – Rihards Bukarts, Ločmelis, Balcers – Ravinskis, Batna, Dzierkals – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.