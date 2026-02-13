Michal Novák po náročném závodě na deset kilometrů přiznal nervozitu i těžký boj s podmínkami. Nezvykle teplé počasí ho zaskočilo, motivaci však nevzalo.
Tohle je olympiáda. Není to dobré, ale jedu dál, hodnotí Novák
Michal Novák po svém vystoupení popsal, co se dělo na trati. Klíčové podle něj bylo soustředit se na sebe a nenechat se rozhodit. „Byl jsem hodně nervózní, chtěl jsem podat dobrý výkon. Technicky jsem se s tím úplně nesrovnal, je to takový průměrný výsledek,“ přiznal. „Tahle sezona je taková frustrace,“ dodal.
Snažil se udržovat konstantní tempo, ale občas narážel na své limity. Některé pasáže byly těžké a ne všechno šlo podle představ. Ze svého výkonu v závodě byl zklamaný. „Necítil jsem se dobře, ale tohle je olympiáda a já budu makat dál,“ zdůraznil.
Významnou roli sehrály i podmínky. „Závod byl extrémě náročný hlavně kvůli vedru. Jsem zvyklý trénovat v minus pěti nebo deseti stupních a v Itálii je skoro jako na pláži,“ usmál se. „Je to pro mě obrovský šok a bohužel i nevýhoda,“ připustil.
Přesto zůstává pozitivní. S chutí vyhlíží týmovou štafetu, do níž by měl nastoupit po boku úspěšného sprintera Jiřího Tuže, který už v Itálii dokázal vybojovat páté místo. „Těším se ni. To bude konečně zábava,“ dodal český lyžař.