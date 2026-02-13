Milán Cortina 2026

Tohle je olympiáda. Není to dobré, ale jedu dál, hodnotí Novák


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Michal Novák po náročném závodě na deset kilometrů přiznal nervozitu i těžký boj s podmínkami. Nezvykle teplé počasí ho zaskočilo, motivaci však nevzalo.

Michal Novák po svém vystoupení popsal, co se dělo na trati. Klíčové podle něj bylo soustředit se na sebe a nenechat se rozhodit. „Byl jsem hodně nervózní, chtěl jsem podat dobrý výkon. Technicky jsem se s tím úplně nesrovnal, je to takový průměrný výsledek,“ přiznal. „Tahle sezona je taková frustrace,“ dodal.

Snažil se udržovat konstantní tempo, ale občas narážel na své limity. Některé pasáže byly těžké a ne všechno šlo podle představ. Ze svého výkonu v závodě byl zklamaný. „Necítil jsem se dobře, ale tohle je olympiáda a já budu makat dál,“ zdůraznil.

Ohlasy českých lyžařů po závodu na 10 km
Zdroj: ČT sport

Významnou roli sehrály i podmínky. „Závod byl extrémě náročný hlavně kvůli vedru. Jsem zvyklý trénovat v minus pěti nebo deseti stupních a v Itálii je skoro jako na pláži,“ usmál se. „Je to pro mě obrovský šok a bohužel i nevýhoda,“ připustil.

Přesto zůstává pozitivní. S chutí vyhlíží týmovou štafetu, do níž by měl nastoupit po boku úspěšného sprintera Jiřího Tuže, který už v Itálii dokázal vybojovat páté místo. „Těším se ni. To bude konečně zábava,“ dodal český lyžař.

