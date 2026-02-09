První vítězství a ještě s vychytanou nulou. Klára Peslarová přispěla 25 úspěšnými zákroky k premiérovému úspěchu českých hokejistek v Miláně 2:0 nad Finkami. Brankářka švédského Brynäs ocenila zlepšenou defenzivu, komunikaci a pomoc od spoluhráček. Tyto prvky budou Češky potřebovat také v posledním utkání skupiny A proti favorizovaným Kanaďankám, program ČT sport a ČT sport Plus duel vysílá živě od 21:00.
Snad nás výhra nad Finkami namotivuje, řekla Peslarová. Proti Kanadě velí hlídat brankoviště
„Byla to důležitá nula. Je dobré takto vyhrát po dvou prohraných zápasech a mít první vítězství na turnaji. Doufám, že nás to namotivuje do dalších zápasů. Ukázaly jsme si, že to dokážeme hrát krásný zápas jako teď s Finskem,“ těšilo českou oporu.
Největší šanci Finek měla ve 48. minutě Jennina Nylundová. Peslarová předvedla výtečný zákrok a udržela na nulu. „Říkali jsme si hodně detailů, hodně jsme to rozebíraly. Jsem ráda, že jsme to vzaly takto zodpovědně. Peslarka výborně v bráně. Mám z toho dobrý pocit,“ těšilo kapitánku Anetu Tejralovou.
Zkušená obránkyně se spoluhráčkami zlepšila defenzivní činnost po pěti a třech obdržených brankách ze hry v zápasech proti Američankám či Švýcarkám. Hráčky Suomi předvedly ofenzivně slabší výkon, stále se vzpamatovávají z nákazy norovirem v týmu.
„Určitě je to těžký, když strávíš pár dnů na záchodě. Pár dnů jim bude trvat, než se do toho zase dostanou. My jsme se soustředily jen na svůj styl, na svůj tým. Vzaly jsme to zodpovědně, jsem ráda,“ řekla Tejralová.
Peslarová součinnost v týmu pochválila. „Důležitá byla komunikace. Holky perfektně backchekovaly. Měly hráčky rozebrané a pohlídaly si je. Ve finále za pár dní nikdo nebude vědět, že to byla nula, ale že se vyhrálo. Jsem nesmírně ráda, že spoluhráčky odvedly stoprocentní výkon a pomohly mi,“ děkovala Peslarová.
V závěrečném utkání se svěřenkyně Carly Macleodové utkají s favoritkami na zlato Kanaďankami. Budou usilovat o potvrzení minimálně třetí příčky ve skupině.
„Jsou silové před brankovištěm. Umí clonit, umí nastavit hokejku na dobrou teč. Pro nás bude důležité si to pohlídat a nedát jim možnost dorážky,“ upozornila Peslarová.