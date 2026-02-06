Milán Cortina 2026

Nehrály jsme, co jsme měly, shodly se Šapovalivová a Plosová po porážce se Švýcarkami


před 15 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Výkon proti Američankám si české hráčky pochvalovaly, po duelu se Švýcarkami už byly kritické. Hokejistky ve svém druhém vystoupení pod olympijskými kruhy v Miláně vedly nad rivalkami 3:1, ale nakonec padly 3:4 po samostatných nájezdech. Útočnice Adéla Šapovalivová a Tereza Plosová si uvědomovaly nedostatky.

Přestože většinu zápasu byly svěřenkyně Carly MacLeodové o krok vpřed, utkání se Švýcarkami nedokázaly dotáhnout do vítězného konce. „Proti Američankám jsme měly super herní tempo. Škoda že jsme si ho nepřenesly do tohoto zápasu, protože to tempo se nedalo vůbec srovnat. Nebylo to ono, nehrály jsme to, co jsme měly, a taky to dopadlo prohrou,“ hodnotila Šapovalivová.

Hned po minutě a půl poslala český tým do vedení Kristýna Kaltounková, poté se přidala Natálie Mlýnková. Ve 47. minutě zvyšovala Plosová už na 3:1 a zdálo se, že český tým směřuje na výhrou.

„Dobré napadání od Terezy a Denisy. Určitě mi s tím hodně pomohly, ke mně se puk nějak odrazil. Ani si nejsem jistá, jak to vzniklo. Jediný, co jsem viděla, byla brána a snažila jsem se vystřelit,“ řekla české útočnice o své trefě. 

Nájezdy dospěly až do osmé série i díky Šapovalivové, která v páté sérii pod tlakem proměnila svůj nájezd. Rozhodnutí přišlo v osmé sérii z hole Ivany Weyové. „Říkala jsem si na střídačce, co udělám. Snažila jsme si nepřipouštět, že musím dát a naštěstí to tam padlo. Je škoda, že podruhé se mi zakončení nepovedlo. Musíme Švýcarky porazit příště,“ uvedla devatenáctiletá útočnice pro změnu z University of Wisconsin.

Poté převzaly iniciativu Švýcarky a brankami Aliny Müllerové a Lary Christenové poslaly zápas do prodloužení. „Jen si pamatuju, že jsme tam byly zavřené v pásmu a dostaly jsme z toho gól. Od začátku jsme měly ten zápas uchytit trochu jinak a začít víc makat,“ uvědomovala si hráčka z minnesotské univerzity na NCAA.

Češky nastoupily k utkání proti Švýcarkám zhruba 18 hodin po duelu se Spojenými státy. V Miláne v základní skupině odehrají čtyři duely v pěti dnech. „Já se cítím dobře. Myslím, že jsme odvedly v létě i poté v klubech dobrou práci. Věřím, že se nám to ještě zúročí a ukážeme to v jiných zápasech,“ dodala Šapovalivová.

