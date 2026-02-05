Šéftrenér běžců na lyžích Vasil Husák přiznal, že u svých svěřenců bojuje před startem Her s nervozitou. Zároveň také pochválil tratě ve Val di Fiemme, kde se bude od soboty 7. do neděle 22. února bojovat o olympijské medaile. Obavy má pouze z jednoho nebezpečného sjezdu.
Tratě jsou zajímavé, ale zároveň náročné, chválí šéftrenér běžců na lyžích Husák
V běhu na lyžích bude na olympijských hrách Česko reprezentovat dvanáctičlenný tým složený ze sedmi žen a pěti mužů. Aktuální nálada v týmu je spíše napjatá.
„Trochu mě mrzí, že je cítit spíš nervozita. Je vidět, že olympiáda přináší na sportovce velký tlak, takže se do toho snažím nalít trochu optimismu. Snad se mi to podaří,“ uvedl Husák na webu lyžařského svazu.
Ve Val di Fiemme, centru běžeckého lyžování na těchto olympijských hrách v Itálii, vyrostla nová trať pro sprint. Tu si závodníci včetně těch českých mohli vyzkoušet na Tour de Ski. „Organizátoři u ní mají trochu problémy s plánováním tréninků, protože je to jediná trať, která vede v protisměru,“ poznamenal Husák.
Jeden ze sjezdů považuje za hodně ostrý. „Závodníci tam zatáčejí prakticky jako sjezdaři ve vzduchu. Když jedete v balíku závodníků rychlostí 70 kilometrů v hodině, je to možná trochu až zbytečné tam mít takhle nebezpečné místo. Ale je to asi jediné, co bych vytknul, jinak jsem z tratí nadšený. Jsou zajímavé, ale zároveň náročné,“ uvedl Husák.
Závody volnou technikou se pojedou po známé trati. Na okruhu pro klasickou techniku je náročné stoupání. „Když se to dá celé dohromady pro padesátikilometrový závod, bude to opravdu náročné. U sjezdů bude záležet hodně na sněhových podmínkách a na tom, jak bude kvalita trati vypadat v druhé části celého olympijského programu,“ doplnil Husák.
Schützová pojede několik závodů
Vítá kvalifikaci mladých závodníků i nových tváří, jako je Sandra Schützová nebo Mike Ophoff. Čtyřiatřicetiletá Schützová si na své první olympijské hry odskočí z dálkových běhů, kde má letos velmi úspěšnou sezonu.
„Ozvala se už na jaře, že je pro ni olympiáda jasný cíl a co by pro to měla udělat. Bavili jsme se o tom, že ji budeme sledovat a jaká všechna nominační kritéria musí splnit. Už v létě jsem tušil, že je na tom velmi dobře, protože na kolečkových lyžích konkurovala i Kačce Janatové. Jezdila opravdu výborně a v zimě to jen potvrdila. Pravidla nominace splnila naprosto v pohodě,“ řekl na její adresu Husák.
Plánuje Schützovou nasadit hned do několika závodů. „Určitě se představí ve skiatlonu a na padesátce, to jsou prostě její disciplíny. Máme ji v širší nominaci pro týmový, ale i individuální sprint, který se jede klasickou technikou a v té se cítí velmi silná,“ uvedl Husák s tím, že v závodě na 10 kilometrů volnou technikou dostanou přednost mladší lyžařky.
Rodák z nizozemského Enschede Ophoff si o nominaci řekl výkony v kontinentálním FESA Cupu. V lednu v Oberhofu pak už jako jistý účastník pod pěti kruhy debutoval ve Světovém poháru. „Potvrdil nám, že jsme nesáhli vedle a v klasické technice je silný,“ poznamenal Husák.
Kompletní tým se na olympijských hrách potkává až na stadionu. Ti nejlepší reprezentanti v čele s Kateřinou Janatovou a Michalem Novákem bydlí samostatně v pronajatém domě společně s kuchařem a fyzioterapeutem.
Ostatní závodníci se šéftrenérem Husákem, vedoucím výpravy Štěpánem Kalibou a dalším fyzioterapeutem jsou ubytovaní v olympijské vesnici. Servisní tým a Husákovi asistenti bydlí odděleně v hotelu.
Husák nerad odhaduje konkrétní umístění, která by u svých svěřenců považoval za úspěch. „Samozřejmě máme nějaké cíle do individuálních závodů okolo nejlepší patnáctky, v týmových do osmičky a každý by chtěl určitě urvat medaili. Důležité ale je, aby každý ukázal to nejlepší,“ dodal.