Po konci na olympijské pětce s ní cloumaly emoce. Martina Sáblíková měla sice až jedenáctý čas, byla ale neskutečně ráda za podporu fanoušků v hale Rho na milánském výstavišti. Česká rychlobruslařská legenda přiznala, že ji ovládly i slzy.
Sáblíková po konci na pětce: Bylo to hrozné, ale i nejlepší, co jsem mohla zažít
„Upřímně se mi jelo opravdu hrozně. Bylo to asi nejtěžších a nejhorších dvanáct kol za posledních dvacet let. Ale zase na druhou stranu, každé kolo jsem si říkala, kolik mi jich zbývá, takže jsem si to opravdu protrpěla od začátku do konce. Ale to, co bylo před startem a co přišlo potom, co jsem projela cílem, bylo to nejlepší, co jsem kdy mohla zažít,“ vyprávěla Sáblíková v rozhovoru pro ČT sport.
Její poslední olympijský závod nedopadl tak, jak si přála, přesto opouštěla ovál v Miláně dojatá. „Já jsem brečela už na startu. Nebo brečela… Kapaly mi slzy. Bylo to opravdu hodně složité, protože podpora byla obrovská,“ přiznala.
„Ani jsem se moc nemohla soustředit na sebe, ale spíš na ten s prominutím bordel, co byl v tý hale. To bylo neskutečný. Opravdu moc děkuju všem, co dorazili a všem, co stáli za mnou. Dneska to bylo o nich a bylo to legendární. Nedokázala jsem si představit, že bych se mohla někdy takhle loučit,“ dodala Sáblíková.
To, co předvídala ve středu na tréninku, se pak skutečně stalo. „To je to, co jsem říkala, že to rozjedu a že uvidíme, jestli umřu po dvou kolech, nebo po deseti. Bohužel to přišlo hodně rychle.“
A pokračovala: „Věděla jsem, jak to bude postupovat, takže jediné, s čím jsem mohla soupeřit, bylo s tím, abych dojela nějak normálně do cíle, což se mi moc nedařilo. Ale dojela jsem tam, projela jsem cílem a jsem strašně ráda, že jsem nastoupila a nevzdala to předem.“
Trojnásobná olympijská vítězka a svěřenkyně Petra Nováka uvedla, že od začátku byl čtvrtek těžký. „Když jsem se převlékala do kombinézy, roztrhla jsem si oba rukávy, tak jsem se musela převlíkat. V podchodu jsem se zastavila a řekla, že tam nejdu. Člověk si najednou uvědomil, že to končí a bylo to hrozně těžký.“
Pro olympiádu si Sáblíková vyjela start i na trati 1500 metrů, účastnické místo ale pravděpodobně neplánuje využít. „Nedokážu si teď představit, že bych tady měla jít na start. S největší pravděpodobností to byl poslední závod na olympijských hrách,“ uvedla s tím, že v závodě bude podporovat svou partnerku Nikolu Zdráhalovou.