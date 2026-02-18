Trenér národního týmu Radim Rulík nebyl s výkonem svých svěřenců v osmifinálovém utkání proti Dánsku spokojen. Reprezentanti sice zvítězili 3:2 a zajistili si postup do čtvrtfinále play-off olympijského turnaje, ale podle kouče si hráči duel zbytečně zkomplikovali vyloučeními. Přímý přenos utkání Kanada – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 16:40.
Rulík: Jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti
„Přijde to, co ode mě ještě neslyšeli,“ avizoval po zápase Rulík. Důrazný prý ale byl již o přestávce osmifinálového utkání. „Cítil jsem to tak. Tohle taky umím. Nechtěl jsem, abychom dopustili to, že nastane překvapení, abychom prohráli. Pořád poměr sil je v náš prospěch, ale musí se to odmakat, hrát pro mužstvo. Je úplně jedno, kdo dá gól. Ale hraje se pro Česko, pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili,“ prohlásil šedesátiletý kouč.
Přestože byl rád, že jeho svěřenci dokázali zvítězit, nelíbil se mu přístup a zejména zbytečná vyloučení. „Dovolili jsme tím soupeři dostat se zpátky do utkání, i když jsme ho měli pod kontrolou. Zaplaťpánbůh, že jsme ho neztratili,“ oddechl si kouč.
Rulík vede seniorský národní tým v roli hlavního trenéra třetí sezonu. Už dříve několikrát uvedl, že olympijské hry jsou nejkvalitnějším turnajem, na kterém reprezentaci koučuje.
„Jestli to teď proti Kanadě bude nejtěžší zápas? Nevím. Každý turnaj něco přináší. Jak už jsem avizoval, že to není ono, hráči to uslyší v plné síle,“ řekl Rulík a současný stav popsal jako zadřený motor. „Čím to je? Někdy je to během zápasu strach o výsledek. A potom tam mohou být jiné aspekty, ale teď je nechci vytahovat. Ještě jsme v turnaji,“ uvedl.
Rulík zároveň věří, že ve čtvrtfinále proti Kanadě jeho svěřenci podají nejlepší výkon na turnaji. „Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti. A od toho jsme strašně daleko. Zatím,“ řekl.
Zároveň věří, že týmu pomůže i zkušenost z prvního vzájemného souboje na olympiádě. I když Kanada vyhrála 5:0. „Je pro nás lepší, že jsme proti nim už hráli. Nicméně Kanada je tak vyspělý tým, že je hrozně těžké proti ní hrát, zatím vidíme výsledky. Uvidíme dál. Pro ně to nehraje žádnou roli, že už s námi hráli. Pro nás jo,“ uvedl Rulík, který zároveň potvrdil, že ani v dalším zápase nebude mít k dispozici zraněného útočníka Radka Faksu.