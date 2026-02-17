Dílčí cíl splněn – postup do čtvrtfinále olympijského turnaje. Ovšem kapitán české reprezentace spokojený příliš nebyl. Roman Červenka přispěl brankou k vítězství 3:2 nad Dánskem v předkole play-off. Scházel mu však větší klid a souhra ve výkonu mužstva.
Takto zkušený tým by měl zápas kontrolovat líp, má jasno Červenka po výhře nad Dánskem
„Zatím nevidím nějaký velký progres, abych byl upřímný. Proti Kanadě musíme být daleko lepší, jestli chceme pomýšlet na semifinále,“ řekl rezolutně český kapitán.
Ke kýžené výhře přispěl trefou v 32. minutě, když zamířil milimetrově přesně do horního roku branky. Od jeho gólu však nepřišla poklidná dohrávka, ještě do přestávky snížil v přesilovce českobudějovický Nick Olesen. Navíc v závěrečných minutách přišel talk Dánů.
„Měli jsme zápas kontrolovat daleko líp. Darovali jsme jim nějaké přesilovky a oni se prosadili. Pak jsme to nějak honili až do konce, zbytečně. Takto zkušený tým by si to měl líp pohlídat,“ prohlásil Červenka a připomněl čtyři oslabení.
Poprvé na turnaji si zahrál společně s Lukášem Sedlákem po boku Davida Pastrňáka. „Myslím si, že jsme tam měli nějaké dobré náznaky. Některé věci třeba nebyly dodělané, ale nevím, jak to vypadalo. Za sebe jsem to cítil docela dobře. Ještě si ke spolupráci něco řekneme a musíme se připravit na Kanadu,“ uvedl útočník Pardubic.
„Proti Kanadě musíme být lepší“
Červenka si uvědomuje, že souhra při hře pět na pět a disciplína nebyla ideální. Proti Kanadě ve čtvrtfinále je potřeba se zlepšit. „Bude to strašně těžké, musíme si odpočinout a hrát daleko líp, abychom měli vůbec šanci. Ta je vždycky, ale čeká nás největší favorit turnaje,“ uvedl čtyřicetiletý forvard.
Duelem proti Kanadě se hraje čtvrtfinále od 16:40. „Musí se sejít spousta věcí a je potřeba na ledě odevzdat maximum,“ dodal český kapitán.