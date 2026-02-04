Milán Cortina 2026

Rod Gasienicových-Danielových nebude v Cortině chybět ani po 70 letech


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pro polskou lyžařku Marynu Gasienicovou-Danielovou se v Cortině d'Ampezzo v jistém smyslu uzavře kruh. Po sedmdesáti letech naváže na své předky, kteří se zde zúčastnili olympijských her v roce 1956.

Její prastrýc Andrzej Gasienica-Daniel z nich tehdy dopadl nejlépe, ve skoku na lyžích byl dvacátý. Prateta Helena byla běžkyně a další prateta Maria závodila v alpském lyžování. Tomu se věnuje i jednatřicetiletá Maryna, která ale má na své čtvrté olympiádě vyšší ambice. Před čtyřmi lety v Pekingu dojela v obřím slalomu osmá a v této sezoně byla ve Světovém poháru dvakrát pátá.

„Mám pocit, že se kruh uzavírá. Vždycky, když přijedu do Cortiny, představuji si, že jsou tady se mnou. Určitě by mi moc fandili,“ řekla Maryna.

Na olympijských hrách se představili i další dva rodinní příslušníci. Józef Gasienica-Daniel startoval v roce 1968 v Grenoblu v severské kombinaci, Marynina starší sestra Agnieszka závodila ve Vancouveru 2010 rovněž ve sjezdovém lyžování.

„Pocházíme ze Zakopaného. Je to zimní středisko a kromě sportu tam není moc co dělat. Bylo naším osudem stát se sportovní rodinou,“ řekla polská reprezentantka.

Čtěte také

Vonnová se vidiny startu v nedělním sjezdu nevzdává. Kilde nepojede

3. 2. 2026

Vonnová se vidiny startu v nedělním sjezdu nevzdává. Kilde nepojede
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.