Pro polskou lyžařku Marynu Gasienicovou-Danielovou se v Cortině d'Ampezzo v jistém smyslu uzavře kruh. Po sedmdesáti letech naváže na své předky, kteří se zde zúčastnili olympijských her v roce 1956.
Rod Gasienicových-Danielových nebude v Cortině chybět ani po 70 letech
Její prastrýc Andrzej Gasienica-Daniel z nich tehdy dopadl nejlépe, ve skoku na lyžích byl dvacátý. Prateta Helena byla běžkyně a další prateta Maria závodila v alpském lyžování. Tomu se věnuje i jednatřicetiletá Maryna, která ale má na své čtvrté olympiádě vyšší ambice. Před čtyřmi lety v Pekingu dojela v obřím slalomu osmá a v této sezoně byla ve Světovém poháru dvakrát pátá.
„Mám pocit, že se kruh uzavírá. Vždycky, když přijedu do Cortiny, představuji si, že jsou tady se mnou. Určitě by mi moc fandili,“ řekla Maryna.
Na olympijských hrách se představili i další dva rodinní příslušníci. Józef Gasienica-Daniel startoval v roce 1968 v Grenoblu v severské kombinaci, Marynina starší sestra Agnieszka závodila ve Vancouveru 2010 rovněž ve sjezdovém lyžování.
„Pocházíme ze Zakopaného. Je to zimní středisko a kromě sportu tam není moc co dělat. Bylo naším osudem stát se sportovní rodinou,“ řekla polská reprezentantka.