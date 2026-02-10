Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč uvedl, že chce na olympijských hrách startovat s helmou s fotografiemi zabitých sportovců během ruské invaze na Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor tento akt zakázal. MOV své rozhodnutí odůvodnil tím, že by její použití znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření.
Helmu použiju i v den závodu. Ukrajinský skeletonista se nemíní podřídit zákazu MOV
MOV podle svého prohlášení svolil ke kompromisu a umožnil Heraskevyčovi nosit smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.
Heraskevyč nicméně uvedl, že v „helmě k uctění památky zesnulých“ navzdory zákazu pojede. „Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je,“ řekl médiím v Cortině.
„Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě. Používal jsem tu helmu včera v tréninku, používal jsem ji dnes, použiju ji zítra a použiju ji v den závodu,“ dodal sedmadvacetiletý ukrajinský skeletonista.
Heraskevyč v helmě absolvoval pondělní tréninky a poté se obrátil na MOV s žádostí o schválení designu. Vyobrazení podle něj vzdává hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval Heraskevyč.
Předtím řekl, že některé z obětí ruských útoků byli jeho přáteli. Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, a biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022.
Zamítavý verdikt padl po schůzce představitelů MOV se závodníkovým trenérem a ukrajinskou delegací. Design helmy podle MOV odporuje pravidlům o politických projevech.
Organizace uvedla, že všichni sportovci musí mít zajištěnou možnost soustředit se na výkony v bezpečném prostředí neovlivněném konflikty ve světě. Výjimečnou možnost nosit alespoň černou pásku označil MOV za dobrý kompromis.
„Snažili jsme se vyjádřit soucit a pochopení s jeho přáním. Nebudeme mu bránit v projevech na tiskových konferencích, v mixzóně a jinde. Považujeme to v této situaci za dobrý kompromis,“ uvedl mluvčí MOV Mark Adams.
Zákaz používat helmu s fotografiemi zabitých sportovců na sociální síti X zkritizovala ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Více než 650 ukrajinských sportovců se nikdy nepředstaví na olympiádě. Zabili je Rusové,“ uvedla šéfka ukrajinské vlády.
„Vzhledem k této skutečnosti je rozhodnutí zakázat helmu našemu závodníkovi... naprosto špatné,“ napsala. „Vzpomínka na mrtvé není politika. Je to důstojnost,“ podotkla také Svyrydenková.
Heraskevyč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“.
Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal. Nyní se skeletonista zavázal, že bude olympijská pravidla dodržovat, ale zároveň hodlá upozorňovat na ukrajinskou situaci.