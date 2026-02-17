Soutěž dvoučlenných družstev skokanů na lyžích si odbyla na olympijských hrách hořkosladkou premiéru. Z důvodu zhoršeného počasí a zejména hustého sněžení byl závod předčasně ukončen. Německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera dané rozhodnutí pravděpodobně stálo olympijskou medaili. Němečtí funkcionáři se nechali slyšet, že rozhodnutí o zrušení závěrečného třetího kola padlo od Mezinárodní lyžařské federace (FIS) příliš brzy.
Nespokojení a rozhořčení. Němci kritizují rozhodnutí o předčasném ukončení skokanského závodu
Premiérová soutěž takzvaných supertýmů na olympijských hrách byla předčasně ukončena ve třetím kole, kdy na můstku v Predazzu začalo hustě sněžit a změnil se vítr. Němci v té době měli odskákáno a díky skvělému pokusu šampiona ze středního můstku Raimunda útočili na medaili, po zrušení celého kola ale platily výsledky po druhém kole, po němž byli Němci čtvrtí o pouhé tři desetiny bodu za Norskem. V přepočtu to představuje 17 centimetrů.
„Jsem opravdu, ale opravdu hodně naštvaný. Nikdo z nás tomu nerozumí,“ citovala agentura SID sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela.
Podle něj aplikace s předpovědí počasí ukazovaly, že sněžení brzy přestane. „A tyhle apky musí mít i FIS. Přišla sněhová fronta a za 15 až 18 minut byla zase pryč,“ dodal. Po předčasném ukončení závodu sněžení opravdu přestalo.
Podle Hüttela se mohla celá situace vyřešit citlivěji. „Dalo se to přerušit, mohlo se nechat znovu skákat celou poslední skupinu. To by podle mě bylo, a také už se to v minulosti několikrát stalo, nejspravedlivější a nejlepší řešení pro všechny,“ uvedl funkcionář, s nímž souhlasil i německý reprezentační trenér Stefan Horngacher. „Nebyl by přece takový problém trochu soutěž zrychlit nebo udělat přestávku, než sněžení poleví,“ řekl.
Ředitel závodů FIS Sandro Pertile si za svým rozhodnutím o zrušení posledního kola a ukončení závodu stál. „Hustě sněžilo a snažili jsme se očistit stopu, ale bylo jasné, že ztrácíme na nájezdu rychlost. Také byly úplně jiné větrné podmínky a v nich nebylo spravedlivé pokračovat,“ uvedl Pertille, jenž v Predazzu žije.
Připomněl, že vedle počasí hrál v předčasném ukončení soutěže roli i další faktor. „Po soutěži se to lehce říká, že se mělo počkat. Ale museli jsme udělat nějaké rozhodnutí. Všichni víme, že máme omezený televizní čas,“ dodal. Závod vyhráli Rakušané před Poláky.