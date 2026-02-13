Sarah Schleperová se ve čtvrtek stala v 46 letech nejstarší sjezdařkou v historii olympijských her. Jako první z alpských lyžařek se představila už na sedmých Hrách, na nichž navíc bude závodit i její syn, což je rovněž unikátní zápis do historie. Osmnáctiletý Lasse Gaxiola pojede pondělní slalom.
Nejstarší sjezdařka v historii OH se nevzdává, chce to zkusit i poosmé
Někdejší americká reprezentantka, která jezdí od roku 2014 v mexických barvách, skončila v olympijském super-G na 26. místě jako poslední z lyžařek, které závod dokončily. Přesto se cítila jako vítězka. „Závodit tu se synem, to je asi lepší než zlatá medaile,“ řekla.
Podobný scénář neplánovala. „Myslím, že vesmír to nastaví tak, aby váš život a vaše cesta, pokud máte hodně odhodlání, byly velkolepější, než si dokážete představit,“ prohlásila rodačka z Colorada, která žije střídavě ve Vailu a v Mexiku, odkud je její manžel.
Spojené státy reprezentovala už na Hrách v Naganu v roce 1998 i na dalších třech OH v Salt Lake City, Turíně a Vancouveru. Jejím nejlepším výsledkem je desáté místo ve slalomu na předchozích Hrách v Itálii v roce 2006. Šest let nato ukončila kariéru, ale o dva roky později už se v mexické kombinéze k závodům vrátila. Od té doby se objevila na dalších třech olympiádách a nezříká se myšlenek na osmé hry.
„Myslím, že by to moje tělo zvládlo. Super-G je pro mě, až na strach, snazší,“ uvedla Schleperová, která má na kontě jedno vítězství v závodě Světového poháru. V roce 2005 ovládla slalom v Lenzerheide.
Nehodlá ale stát v cestě případným mladším uchazečům o start na olympijských hrách. „Pokud se někdo schopný a mladší než já najde, dám mu přednost, i když budu rychlejší. Dát šanci mladším Mexičanům je pro mě důležitější než rekord. Ale když to nikdo nezkusí, tak do toho půjdu,“ prohlásila.
Blízko ke společnému startu na letošních Hrách se svým potomkem měla i slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. Její osmnáctiletý syn Jelisej, který se věnuje běhu na lyžích, se ale nakonec do nominace nedostal, což trojnásobná olympijská vítězka těžce nesla.