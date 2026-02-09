Z českého pohledu to byl den Zuzany Maděrové, u našich jižních sousedů se ale slavil hlavně úspěch Benjamina Karla. Rakouský snowboardista se ve věku čtyřiceti let a 115 dnů stal nejstarším individuálním vítězem v historii zimních olympiád. Po triumfu vzdal hold slavnému krajanovi Hermannu Maierovi.
Nejstarší olympijský vítěz slavil s tváří ve sněhu. Pocta Hermannu Maierovi, říkal veterán Karl
Karl si po finále, v němž zdolal Korejce Kim Sang-kjoma, strhl dres a zabořil tvář do sněhu. „Byla to pocta Hermannu Maierovi, možná ho znáte. Byl to jeden z nejslavnějších rakouských sjezdařů a jednou to udělal. Vždycky jsem ho chtěl napodobit,“ řekl jeden z rakouských vlajkonošů během letošního zahajovacího ceremoniálu.
„V Pekingu jsem to propásl, protože mě přemohly emoce, ale dnes už to vyšlo. Musel jsem si počkat 25 let, abych Maiera napodobil. Teď to vyšlo a je to vrchol mé kariéry,“ dodal se smíchem Karl, který má na kontě také stříbro z Vancouveru 2010 a bronz ze Soči 2014. Z pěti olympijských účastí vyšel pětinásobný mistr světa naprázdno pouze před osmi lety v Pchjongčchangu a je tak nejúspěšnějším zástupcem svého odvětví na Hrách.
Primát nejstaršího individuálního vítěze na zimních Hrách dosud držel norský biatlonista Ole Einar Björndalen, který na OH 2014 v Soči ovládl sprint dvanáct dnů po čtyřicetinách. Absolutní rekord patří britskému curlerovi Robinu Welshovi, jemuž při vítězství na premiérových Hrách v Chamonix v roce 1924 bylo více než 54 let.
„Když mi bylo deset, chtěl jsem být nejrychlejší snowboardista. Chtěl jsem být olympijským vítězem a mistrem světa. Všechno se mi bohatě splnilo,“ řekl Karl, který už v prosinci oznámil, že tato sezona bude jeho poslední.