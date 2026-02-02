Itálie jako pořadatelská země zimních olympijských her musela v předchozích měsících přijmout kritiku na adresu nové hlavní arény pro lední hokej se všemi svými nedostatky nebo opožděné stavby nové lanovky, která měla v Cortině d’Ampezzo propojit město se sportovišti. A nyní čelí dalšímu skandálu ještě před slavnostním zahájením. Domácí biatlonistka Rebecca Passlerová měla pozitivní test na zakázanou látku.
Další problémy pro Itálii ještě před startem Her. Biatlonistka Passlerová měla pozitivní test na doping
Národní antidopingová agentura proto italské reprezentantce, která si připsala 42. místo ve zkráceném vytrvalostním závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě, zastavila činnost.
Čtyřiadvacetiletá Passlerová měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na letrozol. Bere se při hormonální léčbě rakoviny prsu a je zakázán kvůli tomu, že může být použit k potlačení vedlejších účinků působení anabolických steroidů.
Majitelka pěti medailí z juniorského mistrovství světa Passlerová závodí ve Světovém poháru od roku 2021. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu jsou dvě jedenáctá místa, se štafetou byla v sezoně 2022/2023 dvakrát třetí.