Hrdost na statečný výkon v utkání s Kanadou, kdy čeští hokejisté sahali po senzační výhře a prohráli až v prodloužení 3:4, vyjádřil po utkání Martin Nečas. „Škoda že jsme to takhle rozbalili až poslední zápas. Bylo to kousek,“ řekl.
Nečas: Škoda že jsme to takhle rozbalili až poslední zápas
„Nemyslím si, že jsem někdy hrál těžší zápas. Všichni víme, jakou mají Kanaďané kvalitu. Asi zatím můj největší zápas,“ konstatoval autor úvodního českého gólu Lukáš Sedlák. „Je to těžké. Pro spoustu z nás to nejspíš je poslední olympiáda. Nikdy nevíte, jak to bude. Škoda takových zápasů, které se vyvíjejí nadějně. O to horší je možná prohrát. Chybělo pár minut, abychom to dotáhli. Ale to je asi jenom obrázek turnaje. Možná kdybychom takhle hráli předtím dřív, bylo to jiné,“ dodal.
„Jsem pyšný na naši partu, jak jsme dnes bojovali. O to to bolí víc, protože jsme byli tak blízko, měli jsme vedení. V tom je ten hokej krutý,“ dodal střelec druhého gólu David Pastrňák.
V úterý přitom český tým neodehrál dobrý zápas v předkole play-off proti Dánsku, které porazil 3:2.„Většina kluků po celý turnaj bojovala se sebevědomím. Celkově jsme neodehráli týmově dobrý zápas. Zároveň jsme si to v šatně všichni dobře uvědomovali. Věděli jsme, že jestli takhle nastoupíme dneska, dostaneme desítku. Proto jsem strašně pyšný na kluky, jak jsme to s Kanadou odbojovali od první do poslední minuty,“ uvedl útočník Bostonu.
Připouští, že Kanaďané byli nervózní, protože na nich byl všechen tlak. „Oni to pociťovali a my jsme to cítili také, takže nám to dodalo sebevědomí. A o to to mrzí víc, když jsme byli tak blízko,“ dodal s tím, že nyní je předčasné hodnotit celý turnaj.
Nečas: Když jsme měli nůž na krku, bojovali jsme všichni
„Bojovali jsme každý srdíčkem, hráli jsme pro tenhle znak (na dresu) a pro všechny lidi, co nám fandí. Bylo vidět, že jsme tam každý nechali úplně všechno. Jsem pyšný na všechny kluky tady. Turnaj byl těžký, hodně zápasů v málo dnech. Dneska, když jsme měli nůž na krku, tak jsme bojovali všichni,“ ujistil Nečas.
Mohl se stát hrdinou zápasu, samostatný nájezd 70 sekund před koncem základní hrací doby ale neproměnil. „Nevím, co se k tomu dá říct. Nedal jsem, bude mi to ležet v hlavě ještě dlouho,“ řekl nejproduktivnější český hráč na turnaji, jehož při brejku na hranici faulu atakoval jeden z kanadských hráčů. „Trochu jsem tam cítil hokejku, ale nevím. Nevím, co tady pan švédský rozhodčí dělá. Takže tak,“ uvedl útočník Colorada, jenž nebyl celkově s výkonem arbitra Mikaela Holma spokojený.
Ocenil také výborný výkon brankáře Lukáše Dostála. „Nechtěli jsme, aby nám dali gól v přesilovce, což nám dali. To byla jediná taková chyba. Jinak jsme hráli dobře, ale je jasné, že oni nějaké góly dají. Možná je to nejlepší tým v historii,“ uvedl.
Kanada měla více ze hry a více střel, to se ale podle Nečase dalo čekat. „My jsme hráli, jak jsme měli. Na protiútoky, kterých jsme tam měli dost. I v prodloužení jsme měli šanci, ale nedali jsme. Oni měli a dali. Mohli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo,“ dodal Nečas, který se asistencí podílel na gólu Ondřeje Paláta na 3:2 v 53. minutě.
Rulík: Kluci nechali na ledě všechno
„Řekli jsme si, že na ledě necháme všechno, a to jsme taky udělali. Podali jsme skvělý výkon. Jedinou věc, kterou můžu klukům vytknout, je zbytečné vyloučení ve druhé třetině, při kterém soupeř vyrovnal na 2:2. To se ale stane, jsou tam emoce. Jinak kluci blokovali střely, vraceli se, měli jsme šance, rychlé protiútoky. V prodloužení jsme mohli rozhodnout, měli jsme první šanci,“ zhodnotil zápas trenér Radim Rulík.
„Bohužel věci, které rozhodují, se k nám úplně nepřiklonily. Byl to ale skvělý zápas, sedm minut před koncem jsme se dostali do vedení, což bylo nadějné. Bohužel oni jsou v tečování jedni z nejlepších a jednou jim to vyšlo. Kluci ale na ledě nechali všechno,“ chválil.