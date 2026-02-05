Postarala se o první gól na olympijském turnaji. Vlastně první hokejový gól z českých hokejek vůbec. Barbora Juříčková udeřila po jednom z brejků Češek proti Američankám v úvodním duelu skupiny A. Oživila naděje týmu snížením na 1:3, ale favoritky uspěly 5:1.
Natálka mi dala krásnou přihrávku, ocenila Juříčková po prvním českém gólu v Miláně
Juříčková odčinila své vyloučení, ihned po trestu za nedovolené bránění, skočila na led a proměnila brejkovou situaci střelou na vyrážečku americké brankářky Aerin Frankelové.
„Bylo to hodně rychlé. Nečekala jsem, že by se to mohlo takhle sehrát. Ale Natálka Mlýnková mi dala krásnou nahrávku a já jsem prostě jen vystřelila,“ pousmála se Juříčková, která dala třetí branku v reprezentaci.
Důležitým momentem před brankou byla zblokovaná střela obránkyní Andreou Trnkovou, její obětavost však nebyla oceněna asistencí. Poté Mlýnková narýsovala přesnou přihrávku do brejku Juříčkové. „Dostala jsem od Natálky perfektní nahrávku. Je velice chytrá hráčka, takže si myslím, že přesně věděla, kde jsem,“ řekla útočnice finské Hämeenlinny.
Úniků českých hokejistek bylo ve druhé třetině víc. Tereza Plosová v úvodu druhého dějství trefila břevno, Tereza Vanišová další rychlou akci neproměnila.
„Vycítily jsme vždycky situaci, kdy jsme tam mohly jít a zaskočit za beky. Asi se puk vždycky příhodně odrazil, nebo přišel nějakej dobrej chip,“ popsala Juříčková důvody rychlých kontrů.
Statečný výkon proti favoritkám
I přes porážku a pět obdržených branek byla česká útočnice s hrou národního týmu spokojená. „Myslím si, že jsme si věřili a připravovali jsme se ně. Hráli jsme to, co jsme chtěli hrát. Američankám to sice vyšlo, měly asi lepší den, ale myslím, že jsme odehrály dobré utkání,“ uvedla Juříčková, která byla třináctou útočnicí.
Hned další den čeká Češky duel se Švýcarkami, které si zahrají na turnaji poprvé, kdežto svěřenkyně Carly MacLeodové budou mít pouze zhruba 18 hodin odpočinku. „Dobrý spánek, dobré jídlo hned po zápase. To bude důležité. Sedneme si a uděláme si mítink, co budeme hrát, co chceme zlepšit z tohoto zápasu. A připravíme se na Švýcarky,“ řekla Juříčková.
Radost jí udělala i početná podpora českých fanoušků na tribunách. „Atmosféra je úžasná a bavíme se tím. Užíváme si tady čas společně s holkama,“ dodala.