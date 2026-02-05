Ani poslední jednička draftu zámořské PWHL nezabránila úvodní porážce na olympijském turnaji. Kristýna Kaltounková společně s celým českým týmem nestačila na favorizované Američanky a v Miláně prohrály 1:5. Přímý přenos utkání Česko – Švýcarsko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v pátek od 14:30.
Kaltounková: Ráda hraju proti těmto týmům. Víme, co si vzít do dalších zápasů
Češky tentokrát nesehrály tak dramatické utkání. „Věřily jsme hlavně tomu, že budeme hrát svůj hokej, naši hru. Bylo tam spoustu skvělých věcí. Samozřejmě Američanky i všechny tady na turnaji chceme porazit. Vždy do toho dáme všechno a vždy si budeme věřit,“ uvedla Kaltounková.
Utkání bylo místy dost fyzické a na hraně pravidel. „To je náš styl hry. Nezáleží, proti komu hrajeme. Pořád chceme na soupeřky nastoupit s naší hrou. Máme nějakou přípravu, něco, co si řekneme, jak hrají. Ale vždy se to vrátí k tomu, co chceme hrát my,“ řekla.
Češky prohrávaly po trefě Alex Carpenterové v přesilové hře, pátý gól přidaly Američanky až ve třetí třetině. „První gól z oslabení. Pět na pět si myslím byla docela fajn hra, takže máme být s čím spokojené, a víme, co si vzít do dalších zápasů,“ hodnotila.
„Ráda hraju proti těmto týmům. Pro mě to byl pozitivní zápas. Samozřejmě byly tam nějaké chyby jak ode mě, tak týmové, které musíme vylepšit do dalších zápasů. Ale myslím si, že na první zápas na olympiádě to bylo fajn a je to tady skvělý zážitek,“ prohlásila.
Už v pátek po necelých dvaceti hodinách odpočinku nastoupí Češky do dalšího souboje proti Švýcarkám. „Zatím jsme se soustředily na Američanky. Ale soupeřky známe. Budeme se soustředit na naši hru,“ dodala.