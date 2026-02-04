Jiří Ticháček nepatřil na začátku sezony mezi největší kandidáty na start na olympijských hrách v Miláně. Trenér Radim Rulík třiadvacetiletého obránce zařadil do výběru i zásluhou vydařených výkonů na Švýcarských hrách i ve finském týmu Kärpät Oulu. Český reprezentant vyhlíží start a nominace, ve kterou ani nevěřil, si váží.
Moc jsem nevěřil, že by se to mohlo povést, říká o olympijské nominaci Ticháček
„Je to neuvěřitelné. Jedná se asi o největší poctu, jakou může sportovec získat. Jsem nadšený,“ řekl Ticháček o své nominaci na olympiádu. Osobně se zařazením do týmu nepočítal, o to větší radost měl, když mu asistent trenéra Marek Židlický zavolal a řekl, že do Milána pojede.
„Ze začátku jsem moc nevěřil, že by se to fakt mohlo povést. Pak jsem byl samozřejmě rád,“ uvedl obránce finského týmu Kärpät Oulu.
Nominace mu udělala radost i proto, že na klubové úrovni nepatří aktuální sezona mezi vydařené. Oulu je předposlední a je velmi pravděpodobné, že nepostoupí do play-off.
„Z toho pohledu je to těžká a hodně specifická sezona. Od chvíle, kdy vím, že jsem v nominaci, se na to snažím co nejlépe připravit,“ řekl Ticháček, který je s 27 body za devět gólů a 18 asistencí nejproduktivnějším obráncem Kärpätu.
Alespoň trochu mu může pomoct, že podobnou situaci zažil v minulých sezonách v dresu Kladna. „Je to blbé, ale bohužel situace je dost podobná. Není to nic příjemného a nejsem z toho nadšený,“ smutně konstatoval rodák ze Sokolova.
„I díky tomu jsem se ale naučil to trochu házet za hlavu a vždy jít druhý den na trénink a zase makat. S odehranými zápasy už nic neuděláme. Snažím se stále koukat dopředu,“ řekl Ticháček.
Teď už myslí na Milán a první zápas proti Kanadě. Pokud se tedy dostane mezi sedm obránců, které by měl kouč Rulík nasadit do hry. Hned na úvod by tak proti němu mohly nastoupit i dvě superhvězdy NHL Connor McDavid a Nathan MacKinnon.
„Že bych ale přemýšlel, jak je budu chytat, to ne,“ pronesl s úsměvem. „Samozřejmě víme, co proti nám bude stát za hráče a co dovedou. Ale když se na to bude člověk soustředit, tak myslím, že to není dobré. Nějaký respekt tam určitě je, ale že bych se jich nějak bál, to ne,“ řekl Ticháček, který NHL pravidelně sleduje.
„Bude to výzva. Je to vlastně to, proč hokej všichni hrajeme. Chceme hrát proti těm nejlepším. Já jsem vděčný, že můžu být součástí týmu, a uvidíme, jak to půjde,“ dodal Ticháček.
Vysílání zápasů českých hokejistů na ČT sport a ČT sport Plus
Čtvrtek 12. 2.
16:30 Česko – Kanada
Pátek 13. 2.
16:40 Francie – Česko
Neděle 15. 2.
12:00 Švýcarsko – Česko