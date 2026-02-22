Milán Cortina 2026

McDavid vládl olympijskému ledu, v All Star týmu je Slafkovský


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Connor McDavid byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového turnaje. Kanadský útočník ovládl produktivitu s 13 body ze šesti utkání díky dvěma gólům a 11 asistencím. Stal se také nejlepším útočníkem turnaje a nechybí v All Star týmu.

Devětadvacetiletý McDavid, jenž je považovaný za nejlepšího hokejistu současnosti a v NHL vede v roli kapitána Edmonton, si připsal shodně po třech bodech v každém ze tří zápasů v základní skupině.

Po dvou pak přidal jak ve čtvrtfinále s Čechy, tak i v semifinále proti Finsku. Naprázdno vyšel až ve finále, v němž Kanaďané podlehli Američanům 1:2 v prodloužení.

Nahrávám video
Sestřih finále Kanada – USA
Zdroj: ČT sport

Do All Star týmu se prosadil i slovenský útočník Juraj Slafkovský. Elitní sestavu doplnili obránce Quinn Hughes a brankář Connor Hellebuyck z USA, obránce Cale Makar a talentovaný útočník Macklin Celebrini shodně z Kanady.

Nahrávám video
Zlatý gól Jacka Hughese v prodloužení finálového utkání Kanada – USA
Zdroj: ČT sport

Čtěte také

Finálové drama rozsekl v prodloužení Jack Hughes, Spojené státy slaví zlato po 46 letech

22. 2. 2026

Finálové drama rozsekl v prodloužení Jack Hughes, Spojené státy slaví zlato po 46 letech

SESTŘIHSlovákům se obhajoba bronzu nepovedla, v duelu zklamaných se radovali Finové

21. 2. 2026

Slovákům se obhajoba bronzu nepovedla, v duelu zklamaných se radovali Finové
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.