Connor McDavid byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového turnaje. Kanadský útočník ovládl produktivitu s 13 body ze šesti utkání díky dvěma gólům a 11 asistencím. Stal se také nejlepším útočníkem turnaje a nechybí v All Star týmu.
McDavid vládl olympijskému ledu, v All Star týmu je Slafkovský
Devětadvacetiletý McDavid, jenž je považovaný za nejlepšího hokejistu současnosti a v NHL vede v roli kapitána Edmonton, si připsal shodně po třech bodech v každém ze tří zápasů v základní skupině.
Po dvou pak přidal jak ve čtvrtfinále s Čechy, tak i v semifinále proti Finsku. Naprázdno vyšel až ve finále, v němž Kanaďané podlehli Američanům 1:2 v prodloužení.
Do All Star týmu se prosadil i slovenský útočník Juraj Slafkovský. Elitní sestavu doplnili obránce Quinn Hughes a brankář Connor Hellebuyck z USA, obránce Cale Makar a talentovaný útočník Macklin Celebrini shodně z Kanady.