Jednoznačnou výhru si v závěrečném utkání základní skupiny A připsali hokejisté Kanady, kteří porazili Francii 10:2. Zámořský tým ovládl tabulku skupiny před Švýcary a Čechy s plným ziskem devíti bodů a impozantním skóre 20:3. Francie naproti tomu za tři starty nebodovala. V dalším utkání Dánsko zvítězilo 4:2 nad Lotyšskem, skončilo třetí ve skupině C a v úterním předkole play-off narazí na český tým.
Hlavní favorit na zlato už měl jistotu vítězství ve skupině, přesto dominoval a bavil se hrou. Čtyři hráči vítězů si připsali po třech bodech, na oba góly poražených nahrával Justin Addamo, bývalý útočník extraligového Třince.
Wilson otevřel skóre v 9. minutě dorážkou, po 13 sekundách však Douay také z dorážky vyrovnal. Za dalších 39 vteřin už vrátil vedení Toews po přečíslení tří na jednoho. V čase 19:56 ujel v oslabení Stone a zvýšil bekhendovým zakončením. V polovině zápasu skóroval v přesilovce ranou zápěstím Makar, vzápětí proměnil trestné střílení Celebrini a ve 38. minutě nešťastně zblokoval Crosbyho nahrávku za vlastního gólmana Fabre.
Ve třetí třetině McDavid po 20 sekundách předvedl bekhendový blafák na 7:1, Treille však vzápětí snížil ranou z křídla. Horvat pohotově přidal osmý gól z velkého úhlu, v 51. minutě zakončil Hagel a o 61 sekund později završil desítku Celebrini v přesilovce.
Devatenáctiletý Celebrini, jednička draftu NHL 2024, vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. Se shodnou bilancí gólu a dvou asistencí se prezentovali kapitán Sidney Crosby, Connor McDavid a Mark Stone. Kanada předvedla řadu krásných akcí a potvrdila roli favorita na zlato.
Výsledky hokejového turnaje
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Kanada – Francie 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. D. Toews (Crosby, Marner), 20. Mark Stone, 33. C. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini z trest. střílení, 38. Crosby (Mark Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Mark Stone, Marner) – 9. Douay (Addamo), 42. S. Treille (Addamo, Crinon). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rehman – Daisy (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5, navíc Wilson – Crinon oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 498.
Kanada: Binnington – D. Toews, C. Makar, Harley, Parayko, Doughty, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Mark Stone – Jarvis, Bennett, Reinhart – Horvat. Trenér: Cooper.
Francie: Junca (41. A. Keller) – Boscq, Gallet, Guebey, Auvitu, Thiry, Crinon, Chakiachvili – Rech, Bellemare, S. Da Costa – Texier, Boudon, Bertrand – Perret, Ritz, Fabre – S. Treille, Addamo, Douay – K. Bozon. Trenér: Y. Treille.
Skupina C (Rho Arena):
Dánsko – Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. N. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (N. Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorkstrand, M. Lauridsen), 58. N. Olesen (O. Lauridsen, Eller) – 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), Schrader (Něm.) – Brisebois (Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3983.
Dánsko: Andersen – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Setkov, Bruggisser, O. Lauridsen – Bjorkstrand, True, Ehlers – Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen – N. Olesen, Moelgaard, Aagaard – Russell, Wejse, Storm – Poulsen. Trenér: Gath.
Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Daugavinš, Blugers, Krastenbergs – Rihards Bukarts, Ločmelis, Balcers – Ravinskis, Batna, Dzierkals – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.