Nemluvil o sobě, ale neustále o spoluhráčích. Radko Gudas byl na parťáky z národního týmu hrdý, jak se postavili ke čtvrtfinále s Kanadou. Napínavý souboj nakonec rozhodl v prodloužení Mitch Marner trefou na 4:3. Český tvrďák vypadnutí z turnaje bral jako porážku se ctí.
Kanaďanům jsme otrávili hru, řekl hrdě Gudas. Po střetu s ním nedohrál Crosby
„Kluci odvedli skvělý výkon. Nechali jsme tam všechno. Těžký zápas s Dány a teď jeden z nejlepších týmů turnaje. Můžeme být hrdí na to, co jsme odvedli. Myslím, že jsme si zasloužili mnohem lepší výsledek,“ prohlásil Gudas.
Český tým vyhrál první třetinu 2:1, když obrátil výsledek. Právě startu do utkání si Gudas velmi cenil. „Troufám si říct, že jsme měli víc ze hry ze začátku a otrávili jsme jim hru. Viděl bych rád náš postup, bohužel to nevyšlo v prodloužení, ale jsem hrozně hrdý na to, jak se k tomu kluci postavili,“ přidal asistent kapitána.
Na Kanaďanech vycítil nervozitu z vývoje utkání a pochvaloval si hru v defenzivě. „Vědí, že jsou jeden z nejlepších týmů tady a měli by všechny přehrávat. Od začátku jsme si šli tvrdě za tím a ve středu ledu jsme jim nenechávali prostory. Všechno museli nahazovat. Dobře jsme to na těch mantinelech sbírali a vyhazovali ven. Navíc naše založení útoku bylo dnes jedno z nejlepších, co jsme měli za celý turnaj. O to těžší je porážku přijmout,“ mrzelo kapitána Anaheimu.
Střet s Crosbym? Všichni hráli tvrdě
V 27. minutě z utkání odstoupil Sidney Crosby, když ho dohrál Gudas. Kanadská hvězda si nešťastně přilehla nohu. „Prostě všichni hráli tvrdě a do těla. Bylo to jako jeden ze zápasů play-off. Pomalu zápas číslo sedm. Bylo to o milimetrech, o nahozených pucích a jedné chybě. Bohužel,“ pokrčil rameny Gudas a příliš střet s Crosbym nepitval.
Odstoupení kapitána však javorové listy nabudilo. „Sidney Crosby nemohl ve třetí třetině pokračovat, ale promluvil k hráčům. ,Jděte si pro to, kluci,‘ říkal. Nechtěli jsme, aby to byl Sidův poslední zápas na téhle olympiádě,“ uvedl kanadský kouč Jon Cooper a jeho svěřenci přání splnili. Zahrají si o medaile.