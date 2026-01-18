Hokej

Povedená obhajoba bronzu. České hokejistky do 18 let slaví další medaili


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Sestřih utkání žen o bronz Česko „18“ – Švédsko „18“
Zdroj: ČT sport

Po roce zopakovaly bronzové umístění a potvrdily pozici mezi světovou špičkou. České reprezentantky do osmnácti let porazily na mistrovství světa v repríze o třetí místo Švédky 4:3 a znovu proti Seveřankám uspěly.

Pro české dorostenky se jedná o třetí medaili v řadě, v roce 2024 dosáhly na stříbro. Loni se radovaly z bronzu po výhře 2:1. Celkově tak mají pět medailí v historii světových šampionátů, které se hrají od roku 2008.

V úvodní části se prosadily tři Adély. Skóre zápasu otevřela v deváté minutě Mynaříková, poté zvýšila stále ještě čtrnáctiletá Křenková a na 3:0 upravila Pánková.

Ve druhé třetině Švédky sice snížily na rozdíl jediné branky, když se prosadila Moa Stridhová a po ní zužitkovala přesilovou hru Inez Nygrenová, ale důležitý čtvrtý gól českého výběru zařídila Kateřina Pěnčíková.

Přesto bylo z utkání ještě drama. Ve třetí části využily Seveřanky další početní výhodu, když se podruhé v zápase a už popáté na turnaji trefila Stridhová, a rozdíl ve skóre byl opět pouze jednogólový. V závěru ale Češky v čele s gólmankou Veronikou Ortovou obstály a těsný náskok uhájily i přes neuznanou branku Lucie Šindelářové.

