Jedná se o jeho páté olympijské hry, čímž se vyrovnal svému bývalému spoluhráči z klubové i reprezentační úrovně Jaromíru Jágrovi. Roman Červenka vyrazil společně se zbytkem evropské části národního týmu do dějiště Her. Reprezentanty čeká v milánské skupině A nejprve Kanada, poté narazí na Francii a úvodní fázi zakončí soubojem se Švýcarskem.
Favoriti nejsme. Bez týmového výkonu nemáme šanci, říká Červenka
Červenka hrál na olympiádách ve Vancouveru 2010, v Soči 2014, Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. V Evropě, která je dostupnější pro fanoušky a rodinné příslušníky, se představí pod pěti kruhy teprve podruhé. „Věřím, že na hokej bude dobrá atmosféra, což kolikrát nebyla. Těším se na to,“ podotkl Červenka a řekl, že shání hodně lístků. „Poptávka je veliká. Samozřejmě není úplně jednoduché lístky získávat, nemáme jich úplně tolik. Ale určitě někdo dorazí.“
Nechystá spoluhráčům radit, jak to na olympiádách chodí. „Každý turnaj je trochu jiný. Je to zase po delší době s hráči z NHL a budou tam ti nejlepší. Uvidíme, jaké bude to zázemí a to všechno okolo. Každé Hry jsou trochu jiné. Na druhou stranu máme zkušený tým. I když někdo nebyl tolik na olympiádě, tak mají těch mezinárodních turnajů hodně za sebou. Myslím, že abych někomu radil, to nebude potřeba,“ prohlásil Červenka.
O problémech s přípravou nové haly pro olympiádu a zázemí se mluví delší dobu. Červenka se tím nechce zatěžovat. „Nijak speciálně jsem to nesledoval. Samozřejmě jsem se něco dočetl, ale já věřím, že všechno bude v rámci možností v pohodě a bude to pro všechny stejné. Bude to tak, jak to je. My s tím stejně nic neuděláme. My se budeme soustředit na to, abychom byli připravení na zápasy,“ konstatoval Červenka.
Věří, že tým bude fungovat jako při zlatém mistrovství světa v Praze v roce 2024 a bude opět skvělá parta. „Musí být, protože co si budeme povídat, favoriti nejsme. Samozřejmě máme výborné hráče, ale bez týmového výkonu nemáme šanci,“ řekl Červenka.
Ještě neví, jestli se také zúčastní pátečního slavnostního zahájení na San Siru, kde bude vlajkonošem české výpravy David Pastrňák. „Tak je to pěkné. Já myslím, že David to chtěl. Jede na první olympiádu, tak co jsem slyšel, tak si to chce užít se vším. Dobře pro něj. Já uvidím. Ještě se rozhodnu zítra, jestli půjdu, nebo ne. Je to docela dlouhé, tak uvidíme, jestli spíš nebudu šetřit síly,“ uvedl Červenka.
Na soustředění v Karlových Varech si evropský výběr hráčů přivykal na menší kluziště. „Par dní jsme tam trénovali. Jsou tam ty rozměry podobné. Ale samozřejmě tady to tempo bude ještě úplně jiné. Snažíme se ty návyky dávat do tréninku, abychom byli co nejlépe připravení na zápas,“ uvedl Červenka.
Do turnaje vstoupí Češi příští čtvrtek proti Kanadě. „Určitě nic těžšího asi na začátek nemohlo být, ale na druhou stranu to bude dobrý test. Snad se ukáže, jak na tom jsme, na čem třeba bude potřeba pracovat. A uvidíme. Je to velká výzva hned na začátek,“ prohlásil Červenka.
Doufá ve velkou podporu i od fanoušků z domova. „Vzkaz pro ně je samozřejmě, aby fandili. Energie vždycky dojde. Spoustu věcí se dozvíme a ta podpora je strašně důležitá. To je ta extra energie. Třeba v Praze nám strašně pomohli. Myslím, že kdyby to v Praze nebylo takové, jaké to bylo, tak bychom to třeba taky nezvládli. Takže ať fandí, užívají si to a my budeme dělat všechno pro to, aby byli spokojení.“