Devětatřiceti úspěšnými zákroky přispěl k překvapivému vítězství slovenských hokejistů nad Finskem brankář Samuel Hlavaj. Spolu s tříbodovým Jurajem Slafkovským byl hrdinou zápasu, v němž země pod Tatrami porazila Finy po dlouhých 22 letech.
Hlavaj: Hráli jsme výborně, atmosféra byla jako na domácím stadionu
„Hráli jsme výborné utkání a každý to mohl vidět. Tohle nebyl zápas, který by byl jen o mně. Kluci odvedli skvělou práci, dohrávali Finy a dostali jsme se jim pod kůži. Pak už byli opravdu nervózní. A když jsem viděl, jak hrajeme, tak jsem se o výsledek vůbec nebál,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Hlavaj, jenž patří v NHL Minnesotě, ale šanci mezi hokejovou elitou dosud nedostal. V sezoně nastupuje za farmářský tým Iowa Wild
Hned v první třetině vyslali obhájci zlata z Pekingu na jeho branku 18 střel. Hodně se zapotil, ale dostal se díky tomu rychle do provozní teploty. „Od týmu tam byla ohromná porce odvedené práce. Určitě jsem se díky tomu dostal postupně do zápasu a pak už to šlo tak nějak samo,“ pochvaloval si Hlavaj.
Slováci se sice občas dostali pod tlak, favorizovaní Seveřané je výrazně přestříleli, ale svěřencům kouče Vladimíra Országha hodně pomohlo, že zásluhou parádní trefy Slafkovského vyhráli úvodní dějství. Na Finy byli skvěle připravení, i po jejich vyrovnání byli trpěliví a nahlodávali sebevědomí soupeře.
Zcela zásadní pro úspěch mužstva však bylo, že i když Eeli Tolvanen vyrovnal, Finové nedokázali vývoj otočit. Hlavaj držel Slováky i v klíčových chvílích: „Vybavuji si hlavně dva zákroky. Jeden ve druhé třetině a pak betonem ve třetí třetině, kdy to tam někdo házel křížem před brankoviště a já jsem to pak zastavil.“ Když Slováci naposledy porazili Finy na velkém turnaji, byl ještě hodně malý. „Ani nevím, jak je to už dlouho, dvaadvacet let? Tak už jsme to změnili,“ smál se.
Slováci si cenný triumf vychutnali i díky skvělé kulise v hale, v hledišti sledovalo duel přes 11 tisíc diváků. „Atmosféra byla výborná. Myslím, že to bylo, jako bychom hráli na domácím stadionu, bylo tady hrozně moc Slováků. Je to něco úžasného, tak doufám, že přijdou i na další zápasy,“ přál si Hlavaj.