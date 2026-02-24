Milán Cortina 2026

Giacomel po kolapsu v masáku podstoupil operaci srdce


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené biatlonové štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný závod s hromadným startem.

Italská federace zimních sportů oznámila, že pětadvacetiletý závodník se podrobil ablaci kvůli srdeční arytmii. Čeká jej dvoutýdenní odpočinek.

Čtyřnásobný medailista z mistrovství světa byl po odstoupení hospitalizován v Miláně a absolvoval sérii vyšetření, která neodhalila žádnou abnormalitu. Až elektrofyziologické vyšetření ukázalo poruchy elektrické srdeční aktivity horních komor.

Po úspěšném zákroku bude moci Giacomel ve čtvrtek opustit nemocnici. „Za dva týdny podstoupí další plánované testy, po kterých se bude moci vrátit k normálnímu tréninku,“ uvedla italská federace.

Nahrávám video
Záznam závodu biatlonistů s hromadným startem
Zdroj: ČT sport

Čtěte také

SOUHRNKrčmář zakončil olympiádu šestým místem, Zdráhalová byla 14. na trati 1500 metrů

20. 2. 2026

Krčmář zakončil olympiádu šestým místem, Zdráhalová byla 14. na trati 1500 metrů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.