Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené biatlonové štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný závod s hromadným startem.
Giacomel po kolapsu v masáku podstoupil operaci srdce
Italská federace zimních sportů oznámila, že pětadvacetiletý závodník se podrobil ablaci kvůli srdeční arytmii. Čeká jej dvoutýdenní odpočinek.
Čtyřnásobný medailista z mistrovství světa byl po odstoupení hospitalizován v Miláně a absolvoval sérii vyšetření, která neodhalila žádnou abnormalitu. Až elektrofyziologické vyšetření ukázalo poruchy elektrické srdeční aktivity horních komor.
Po úspěšném zákroku bude moci Giacomel ve čtvrtek opustit nemocnici. „Za dva týdny podstoupí další plánované testy, po kterých se bude moci vrátit k normálnímu tréninku,“ uvedla italská federace.