Štafeta biatlonistek má očekávané složení: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Stejné kvarteto skončilo v Ruhpoldingu na skvělém pátém místě. Podle předpokladů chybí Markéta Davidová, která opět laboruje s vyhřezlou ploténkou. Přímý přenos sledujte od 14:45 na ČT sport.
Finišmanka Vinklárková: Není důvod, proč bych se některého úseku měla bát
Jislová je pro první úsek osvědčenou volbou. „První mě baví, mám ho ráda a těším se,“ podotkla biatlonistka, která během olympijských her musela řešit drobnou zdravotní indispozici.
Věří, že tempo nebude přespříliš rychlé. „Výška si tu bere daň. Doufám, že se nenajde někdo, kdo by se v tom prvním kole zbláznil, že se pojede rozumně,“ řekla Jislová.
Lednová generálka v tomto složení Češkám vyšla. Opíraly se o kvalitní střelbu, pouze třikrát dobíjely. Dařilo se i Charvátové, která bývá často na střelnici pod tlakem. Očekává náročný závod. „Olympiáda, nejtěžší závod sezony, pro mě rozhodně,“ uvedla.
Poslední oříšek
Trenéři ještě den před závodem řešili, koho postavit na třetí a čtvrtý úsek. Jako finišmanku nakonec vybrali Vinklárkovou, která zatím na Hrách vybojovala 11. místem nejlepší výsledek v individuálních závodech.
„Není důvod, proč bych se některého úseku měla bát,“ vyhlásila sebevědomě Vinklárková, která avizovala, že po této sezoně ukončí kariéru.
„Předzvěst úspěchu tam je,“ prohlásila s odkazem na výsledek stejného kvarteta v Ruhpoldingu.
Vinklárková působila v předvečer závodu odhodlaně. „Podvědomě si uvědomuju, že jedu za tým, a mám pocit, že toho dávám ještě víc než v individuálním výkonu,“ zdůraznila.
Cíle zůstávají stejné. „Do šestého místa super umístění, do osmého to bereme,“ podtrhl trenér Lukáš Dostál.
České reprezentantky se pokusí v Anterselvě vylepšit čtyři roky staré osmé místo z her v Pekingu. V této sezoně byly nejlépe třetí v úvodním dílu Světového poháru v Östersundu. Tehdy za ně finišovala Davidová, která má ale od ledna znovu potíže se zády a v nominaci chybí. Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 ukončí po olympijských hrách sezonu.