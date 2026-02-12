Jako v transu si připadala lyžařka Barbora Nováková v olympijském superobřím slalomu. V Cortině d'Ampezzo projela cílem v životním čtrnáctém místě a emocím se nebránila. Z jízdy na těžké trati měla dobrý pocit, konečné umístění ji ale příjemně překvapilo. Vrátila se po problémech s kolenem a získala novou motivaci.
Fakt jsem to nečekala, je to můj nejlepší výsledek a motivace, říká Nováková
„Bůh ví, co jsem tam dělala. Viděla jsem jen ten výsledek a byla jsem nadšená. Emoce šly ven,“ svěřila se sjezdařka, která v cíli zvedla radostí ruce nad hlavu. „Upřímně jsem tomu umístění nevěřila. Věděla jsem, že to je dobrá jízda, ale většinou, když mám dobrý pocit, tak je to pomalé. Fakt jsem to nečekala. Je to pro mě nejlepší výsledek a určitě motivace do dalších závodů,“ uvedla.
Čtyřiadvacetiletá rodačka z Brna vstupovala do závodu s číslem 31. Vydařil se jí především třetí sektor, v němž měla pátý nejlepší čas. V cíli vylepšila pětadvacáté místo ze sjezdu.
„Nad umístěním jsem na startu nepřemýšlela. Snažila jsem si to co nejvíce užít a dát do toho úplně všechno, protože tady člověk musí riskovat,“ řekla Nováková.
Využila zaváhání soupeřek, kterých nedokončilo závod sedmnáct ze třiačtyřiceti startujících. Mezi nimi byla i Ester Ledecká. „Nevěděla jsem, kolik jich vypadlo. Věděla jsem jen o Ester a Sofii Goggiaové, ale věděla jsem, že se to dá projet. Že když si to člověk pohlídá, tak se to dá. Šla jsem do toho naplno,“ vzpomínala Nováková.
Sjezdovka podle ní nebyla snadná. „Je tam hodně boulí, skoků a schovaných hran. Člověk musí mít na hranách dobrý směr, když nevidí. Ale to je asi vše. Bylo to zatočené a musí být vyšší stopa. Musí se do toho jít naplno,“ řekla Nováková.
Během jízdy si připadala jako v transu. Příliš si z ní nevybavovala. „Jestli ty emoce v cíli vymazaly vzpomínky na jízdu… Nevím. Vím jen, že jsem z ní měla dobrý pocit, ale konkrétní pasáže si fakt nepamatuju.“
Úspěch brala jako satisfakci za minulé sezony, kdy laborovala se zraněními. „Měla jsem už dvakrát operované koleno, takže ty návraty byly fakt náročné. Na takovýchto tratích je to občas mentálně náročné. Ale teď je vše v pořádku,“ řekla lyžařka.
V Cortině d'Ampezzo ji podpořili rodiče, kteří ji k lyžování po přestěhování do Špindlerova Mlýna přivedli. Vedli tam lyžařský oddíl. „Tenhle sport asi u mě vyhrál proto, že je člověk venku v horách a může si to užívat víc než vnitřní sporty. A také miluji rychlost,“ uvedla reprezentantka s úsměvem a rodičům poděkovala stejně jako fyzioterapeutce a kondičnímu trenérovi. „Jen díky nim jsem mohla podat takovýto výsledek,“ dodala.
V dějišti Her v dalších dnech nezůstane, pojede domů. „Chci teď jet do Andorry na další díly Světového poháru. Tak se tam teď těším o něco víc,“ uvedla Nováková.