Ještě před oficiálním zahájením olympijských her již v Itálii rozbíhají soutěže pro některé sportovce. Platí to i pro curlery Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského. Ty čeká velká olympijská premiéra proti favorizované Kanadě. Přímý přenos sledujte od 19:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout ve středu: První Hry začnou Zelingrové a Chabičovskému
Zelingrová a Chabičovský budou prvními českými reprezentanty, kteří zasáhnou do soutěžního programu olympijských her. Jejich soupeřem bude silná Kanada – pravděpodobně jeden z favoritů celé soutěže.
„To bude těžký soupeř. Ale myslím si, že je dobré hrát hned první zápas s nějakým favoritem, protože právě v prvním zápase se bude většina týmů ještě rozkoukávat a ten rozdíl, který by mezi námi byl, bude v prvním zápase menší,“ řekl jednadvacetiletý Chabičovský v rozhovoru pro Radiožurnál.
Pro Český olympijský výbor později dodal, že Kanaďany na úvod považuje za nejlepší možný los. „Přijdou mi, že tady chodí, jak kdyby jim to tady patřilo, takže bych měl hodně velkou radost, kdybychom je porazili. Proto je nejlepší čas, kdy s nimi hrát, první zápas, kdy týmy nebudou rozehrané. Přestože jsou asi kvalitnější, tak ten rozdíl trochu smaže to, že je to první zápas,“ doplnil.
Českou dvojici čeká premiéra pod pěti kruhy. Před čtyřmi lety v Pekingu startovali manželé Tomáš a Zuzana Paulovi, kteří obsadili šesté místo. Od Paula dostali několik cenných rad, především ohledně mediálního zájmu.
„Snažil se nás trochu připravit na to, co čekat. Říkal, že oni byli připravení na to, že média budou šílená, ale i tak je to zaskočilo, že to bylo dramatičtější, než si představovali,“ přiblížil Chabičovský, kterého ke curlingu ve dvanácti letech přivedla jeho matka.
Se Zelingrovou vytvořili úspěšný curlingový pár. První republikový titul společně získali v roce 2022, kdy porazili právě Tomáše a Zuzanu Paulovy, kteří krátce před tím skončili šestí na olympiádě v Pekingu. Tím si zajistili premiérový start na mistrovství světa a začali se této disciplíně víc věnovat.
Od následující sezony je vede současný trenér Vladimír Černovský. „Když mají těžké zápasy, tak na odhoz kamene jdou velice v klidu. Před zápasem je to něco jiného, to jsou hodně, hodně nervózní, ale většinou, když nastoupí na led, tak se uklidní,“ ocenil kouč. Za zásadní považuje, že oba spolu umí fungovat i mimo led.
Olympijský program curlerů Zelingrové a Chabičovského
Středa 4. 2.: Kanada – Česko (19:00)
Čtvrtek 5. 2.: Česko – Švédsko (10:00) + Česko – Velká Británie (19:00)
Pátek 6. 2.: Česko – USA (14:30)
Sobota 7. 2.: Korea – Česko (14:30) + Česko – Švýcarsko (19:00)
Neděle 8. 2.: Norsko – Česko (10:00) + Itálie – Česko (14:30)
Pondělí 9. 2.: Česko – Estonsko (10:00)
Chladná hlava jim pomohla také k postupu na Hry, který si zajistili před Vánoci v Kanadě, kde ve finále kvalifikačního turnaje porazili favorizovanou Austrálii. Nadcházející soutěž ale oba považují za nesrovnatelně náročnější. „Je to něco jiného, neznámého. Všechny zápasy tady budou extrémně těžké, v Kanadě přece jen byly i slabší týmy, které jsme věděli, že porazíme. Tady je to spíš naopak,“ uvedla Zelingrová.
Mezi desítkou účastníků olympijského turnaje jsou suverénně nejmladší. Chtějí především předvést svůj nejlepší výkon. „Už takhle je to pro nás splněný sen, ale jedeme tam s tím, abychom vyhráli co nejvíce zápasů. V mix doubles se může stát, že kdokoliv porazí kohokoliv,“ míní Zelingrová.