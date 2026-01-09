Byla to velká radost, když curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský postoupili týden před Vánoci na zimní olympijské hry. V únoru se představí v soutěži smíšených dvojic a radost to byla o to větší, že to nebude jediné české zastoupení mezi curlery. Do Cortiny se totiž poprvé v historii kvalifikoval tým mužů.
EXKLUZIVNĚHod, panika, úžas. Curleři Zelingrová s Chabičovským popisují, jak postoupili na olympijské hry
Mladí čeští reprezentanti porazili ve finále v kanadské Kelowně favorizovanou Austrálii 6:5 a ten nejlepší výkon si podle Chabičovského nechala jeho parťačka Zelingrová právě na tento poslední zápas.
Australané přitom patřili k největším favoritům kvalifikace. V dramatickém duelu vedli čeští curleři po pátém endu 5:2, ale soupeři se podařilo srovnat, a proto rozhodoval až poslední kámen zápasu v osmém endu, který Zelingrová poslala nejblíž středu.
„Je to úžasný. Já jsem u toho kamene hrozně panikařila, když jsem to hodila. Byla jsem si jistá, že to bude v pohodě, ale v půlce dráhy se to nevyvíjelo tak, jak jsem předpokládala,“ vzpomíná devatenáctiletá curlerka v rozhovoru pro Českou televizi.
Zásadní je podle ní v curlingu dobře odhadnout cit v odrazu. „A samozřejmě se přizpůsobit, jak hraje protihráč, a snažit se ho přehrát v přesnosti,“ dodává.
Od 11. února budou hrát v Cortině muži, ale olympijské hry začnou pro smíšený tým curlerů již o dva dny dříve, než je oficiální zahájení. Hrát tak budou od 4. února a Zelingrová s Chabičovským se do Itálie vypraví letecky již zhruba o čtyři dny dříve.
„Začínáme proti Kanadě, to bude těžké. Pak máme třeba Velkou Británii jako třetí zápas, taky Estonsko ještě,“ vypočítává Zelingrová.
„Asi všichni budu těžký, tam už se nenajde špatný tým,“ doplňuje Chabičovský. Již jistými účastníky turnaje jsou také pořadatelská Itálie, Švédsko, Norsko, Švýcarsko a USA.
Času tak již není mnoho, přitom oba teď mají zkouškové období. „Před olympijskými hrami se sešlo hodně povinností, takže je těžké to skloubit, ale snažíme se do toho dát všechno,“ říká Zelingrová.
K tomu patří například i práce s psychologem. „Pracujeme hlavně se stresem, nervozitou, která hodně dokáže ovlivnit můj výkon,“ dodává mladá hráčka.
„A já abych dokázal udržet emoce na uzdě. Hodně to prožíváme, jsem do toho takovej zapálenej. Když se nedaří, je důležité to neukazovat, nemá to dobrý vliv na nikoho, ani na Julii. Je to týmový sport,“ zdůrazňuje Chabičovský.
Zelingrovou těší, že se od září v curlingu změnilo jedno důležité pravidlo. „Nově můžeme komunikovat s trenérem během toho, co protihráč hází, to se hodně posunulo.“
I Chabičovský změnu kvituje. „Třeba mu v průběhu říkám moje myšlenky a on mi potvrdí, že to dává smysl.“
Od Her raději nemá žádná očekávání. „Vůbec,“ směje se jednadvacetiletý sportovec. „Je to splněný sen, jedeme tam předvést to nejlepší, co v nás je. A jedeme si to užít,“ tvrdí Zelingrová.
Košťata a kameny
„Koště je docela dost lehké. Dole je houba, pěna a návlek, který vždy před každým zápasem střídáme, aby byl co nejčistší,“ říká Zelingrová.
„Povezeme jich pro jistotu víc, může se stát, že se zlomí, ale zpravidla to koště vydrží celý turnaj,“ dodává Chabičovský.
„Kámen je z žuly, má necelých dvacet kilo, jednou za čas se musí zespoda nabrousit. Nikdy se nezvedne z ledu, jen se posouvá,“ doplňuje.