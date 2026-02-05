Ještě než se večer slavnostně zapálí na Stadionu San Siro olympijský oheň, nastoupí ke svému druhému utkání české hokejistky. Výběr trenérky Carly MacLeodové tentokrát poměří síly se Švýcarskem. V turnaji pokračují také curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, na které čeká pár z USA. Přímé přenosy sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout v pátek: Na San Siru se rozhoří olympijský oheň. Hokejistky čeká Švýcarsko, curlery USA
České hokejistky vstupují do olympijského turnaje zostra. V prvním utkání se střetly s favorizovaným výběrem Spojených států, kterému podlehly 1:5. „Byly tam chyby, které musíme do dalších zápasů vylepšit. Na první zápas na olympiádě to ale bylo fajn a je to skvělý zážitek,“ řekla Kristýna Kaltounková.
Šanci na reparát mají v pátek od 14:30 proti Švýcarsku. „Je to rozhodně těžká situace. Holky, kromě těch působících v PWHL, nejsou zvyklé hrát ‚back to back‘ zápasy. Musíme dobře rozložit síly. Na druhou stranu není na co je šetřit,“ uvědomuje si náročnost olympijského dění asistent trenérky Dušan Andrašovský.
Nelehký debut za sebou má také český curlerský mix Zelingrová – Chabičovský. Mladí reprezentanti i přes zlepšenou formu na úvod olympijských her všem favoritům podlehli. S Kanadou prohráli 5:10, na Švédsko nestačili 4:7.
„Čtení ledu nebylo úplně ideální. Snažili jsme se s tím porvat, co nejvíc to šlo. Bohužel nás druhý end stál zápas. Určitě je lepší začínat proti těm lepším týmům, kdy jsou také nervózní. Ale nebyli nervózní dostatečně,“ hodnotila Zelingrová po úvodním představení s Kanadou.
V pátečním duelu od 14:35 vyzvou americkou dvojici ve složení Cory Thiesseové a Koreyho Dropkina, kteří na rozdíl od českého páru na svém kontě mají dvě výhry.
Večerní program v Miláně nabídne očekávané slavnostní zahájení. Vedle hvězdných sportovců by se na stadionu San Siro měly představit i hudební legendy jako Mariah Carey nebo Andrea Bocelli. Českou výpravu povedou s vlajkou v ruce biatlonistka Lucie Charvátová a hokejista David Pastrňák. Celým večerem bude v přímém přenose ČT sport provázet Michal Dusík a Miroslav Langer.