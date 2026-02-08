I pondělní olympijský program nabídne hned několik českých účastí. Rytmickými tanci vstoupí do soutěže v krasobruslení dvojice sourozenců Mrázkových a Taschlerových. S delšími noži se na rychlobruslařském oválu představí na kilometru Nikola Zdráhalová. Těžký zápas čeká hokejistky, které se utkají s Kanadou. Roman Koudelka zabojuje mezi skokany na lyžích na středním můstku. Olympijský turnaj zakončí curlingový mix.
Co neminout v pondělí: Na Mrázkovy a Taschlerovy čekají rytmické tance. Zdráhalová zabojuje na kilometru
V krasobruslení započne soutěž tanečních dvojic, která je nejlákavější pro české diváky. Představí se v ní dva dlouhodobě nejlepší české páry. Natálie a Filip Taschlerovi se na olympijský závod naladili dobrým výsledkem na mistrovství Evropy, kde skončili desátí. Kateřina a Daniel Mrázkovi kvůli nemoci o šampionát přišli. Nyní by však měli být připraveni.
Nikola Zdráhalová letos zažívá skvělou sezonu, kterou vyšperkovala hlavně zlatým úspěchem na mistrovství Evropy na trati 1000 metrů. Na kilometru pronikla do nejlepší desítky i na Světovém poháru v Hamaru. Na stejné distanci zabojuje i v olympijském závodě a bude útočit na výrazné vylepšení 27. místa z posledních olympijských her v Pekingu.
Potvrdí Prevc dominanci?
Po ženách se na středním můstku v Predazzu představí i muži. I zde bude největším favoritem zástupce rodiny Prevců. Domen Prevc zatím v průběhu sezony dominuje Světovému poháru a připsal si i titul mistra světa v letech na lyžích v německém Oberstdorfu. Nicméně střední můstek dokáže být nevyzpytatelný, jak ukázalo vítězství Anny Strömové mezi ženami, která nečekaně porazila i Niku Prevcovou.
O co nejlepší výsledek zabojuje Roman Koudelka. V sezoně zatím dosáhl v šesti závodech Světového poháru na body. Nejvíce se mu vydařil ten v japonském Sapporu, kde doskočil na sedmnácté místo. O jednu příčku horší pozici obhajuje z posledních olympijských her v Pekingu.
Soutěže budou pokračovat i na lyžařských svazích, kde se závodníci představí v týmové kombinaci. Ta je složená ze dvou disciplín: sjezdu a slalomu. Jan Zabystřan se pokusí ve sjezdu připravit co nejlepší pozici pro české duo. V točivé disciplíně na něj naváže Marek Müller.
Další těžká zkouška čeká na českou ženskou hokejovou reprezentaci. Ta v závěrečném utkání skupiny A narazí na Kanadu. Ta přitom bude nastupovat teprve k druhému zápasu poté, co její duel s Finskem musel být odložen. V tom jediném odehraném si bez větších problémů poradila 4:0 se Švýcarskem.
Do posledního duelu nastoupí česká curlingová smíšená dvojice. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zakončí své premiérové působení na olympijských hrách, ve kterém si v dosavadním průběhu připsali dvě výhry, proti Estonsku. To po osmi odehraných utkáních drží stejnou bilanci.
Medaile se také rozdají ve dvou disciplínách ve snow parku v Livignu. Ve freestyle lyžování bude na obhajobu olympijského zlata ve slopestylu útočit Mathilde Gremaudová, která vyhrála kvalifikaci. Na snowboardu se o olympijské vítězce rozhodne v big airu.
