Čeští hokejisté nastoupí v rámci nedělního programu olympijských her do utkání o druhé místo ve skupině proti Švýcarsku. Ve snowboardcrossu zaútočí v závodě smíšených týmů Eva Adamczyková a Kryštof Choura. V Anterselvě budou pokračovat biatlonové závody stíhačkami. Na velkém můstku se představí skokanky na lyžích včetně trojice českých reprezentantek. V běhu na lyžích pojede i česká štafeta mužů.
Co neminout v neděli: Snowboardcrossaři zabojují ve smíšených týmech. Hokejisty čeká Švýcarsko
Program snowboardcrossu pokračuje závody smíšených družstev. Do nich postaví Česká republika hned dvě družstva. V prvních z nich pojede Eva Adamczyková, která již má stříbro z individuálního závodu. Společně s ní se ve dvojici představí Kryštof Choura, který mezi muži skončil na patnácté pozici.
Choura s Adamczykovou se v jednom týmu v sezoně představili na závodech v Cervinii, kde prošli až do malého finále. O co nejlepší výsledek se bude pokoušet i druhá česká dvojice složená z Karolíny Hrůšové a Radka Housera. Hrůšová skončila mezi ženami v osmifinále na 22. místě. Houser obsadil 31. pozici.
Čeští hokejisté mají před posledním zápasem ve skupině bilanci jedné prohry a jednoho vítězství. Ve stejné pozici je i Švýcarsko. Jejich vzájemný duel se tak bude hrát o druhé místo ve skupině, které bude znamenat lepší nasazení do následného utkání ve vyřazovací fázi. Vzhledem k výrazně lepšímu skóre Finska ve skupině B Češi zřejmě nedosáhnou na přímý postup do čtvrtfinále ani v případě výhry.
Posouvat se chtějí biatlonisté i biatlonistky, na které čekají stíhací závody. Mezi muži z nejlepší dvacáté pozice z českých zástupců vystartuje Vítězslav Hornig. Do první třicítky se ve sprintu vešel i 28. Michal Krčmář. Představí se také Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Z vedoucí pozice vyrazí Francouz Quentin Fillon Maillet, který má k dispozici náskok necelých 14 vteřin na Nora Vetleho Sjaastada Christiansena.
Ženský sprint si podmanila Norka Maren Kirkeeideová. Ovšem jen necelé čtyři sekundy za ní je Océane Michelonová. Na zlato bude z třetí příčky útočit i doposud nejúspěšnější biatlonistka sezony Lou Jeanmonnotová. Nejlepší Češka Tereza Voborníková odstartuje 89 sekund po Kirkeeideové z 19. pozice. Další dvě české závodnice: Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková, se budou probojovávat až z páté desítky pořadí.
Klaebo zaútočí na rekordní deváté zlato
Dobrou formu se budou snažit potvrdit čeští běžci na lyžích ve štafetě mužů na 4x7,5 kilometru. České kvarteto nastoupí do závodu ve složení Matyáš Bauer, Michal Novák, Mike Ophoff a Jiří Tuž. V pozici největších favoritů pojede družstvo Norska, které povede hlavně Johannes Hösflot Klaebo. Ten bude útočit už na čtvrté zlato z těchto olympijských her a celkově na deváté. Tím by se osamostatnil na čele historických tabulek v počtu vítězství na zimních olympijských hrách.
Po mužích se medaile na velkém můstku v Predazzu rozdají i mezi skokankami na lyžích. Největší favoritkou na zlato je Nika Prevcová, která se pokusí napravit zaváhání ze středního můstku, kde překvapivě nestačila na Norku Annu Odine Strömovou. Její největší vyzývatelkou by měla být vedle Strömové také Japonka Nozomi Marujamaová.
V pozici české jedničky bude nastupovat Anežka Indráčková. Slušný výkon si připsala i na středním můstku, kde obsadila 18. místo. Navíc v sezoně vylepšila i český rekord, když dolétla v Garmisch-Partenkirchenu v kvalifikaci do vzdálenosti 132 metrů. Na postup do druhého kola bude útočit i Klára Ulrichová, která se ve Světovém poháru letos několikrát probojovala na body a také Veronika Jenčová.
Trojice českých reprezentantek se představí i v obřím slalomu. Do něj odstartuje Martina Dubovská, Elisa Maria Negriová a Barbora Nováková. Pořadí disciplíny ve Světovém poháru před olympiádou vedla Julia Scheibová a bude útočit na zlato. Nicméně má proti sobě těžkou a početnou konkurenci. V dobré formě jezdí i Camille Rastová a Sara Hectorová. Nezdar z týmové kombinace se bude snažit odčinit i americká hvězda Mikaela Shiffrinová.
Čeští curleři budou pokračovat v turnaji mužů. V dalším zápase se postaví proti týmu Itálie, který požene i domácí publikum. Další medailisty pozná disciplína konaná v Livignu, kde o zlato zabojují muži v paralelní jízdě v boulích. Ve skeletonu se rozhodne o nových olympijských šampionech v závodě smíšených týmů.
