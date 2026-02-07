Milán Cortina 2026

Česká kolekce sklízí chválu. Nejlepší a nejodvážnější, píše Vanity Fair a USA Today


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport, Vanity Fair, USA Today, BBC
Nástup české olympijské výpravy
Pro některé domácí fanoušky je rozporuplná, zahraniční média ji však oceňují. Nástupová kolekce českých olympioniků během slavnostního zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo zaujala například módní časopis Vanity Fair nebo americký list USA Today.

Vanity Fair zařadila kolekci návrhářky Anežky Bereckové mezi pět nejlepších spolu s brazilskou, mongolskou, americkou a italskou.

„Česká republika, v pořádku! Svetry, co vypadají jako z Konečně zvoní (americký komediální seriál z 90. let minulého století plný pestrobarevného oblečení). Rychlé googlování ale potvrzuje, že jde o víc než Kelly Kapowskou a Screeche (seriálové postavy),“ napsal server Vanity Fair.

„Tyhle outfity od Alpine Pro byly inspirovány módou, jež se objevila na zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 1956 v Cortině,“ uvedl magazín ke kolekci inspirované pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga, jíž dominuje svetr a dlouhá šála.

ČOV poprvé vytvořil nástupovou kolekci i pro zimní Hry
Deník USA Today zvolil za nejlepší olympijskou kolekci tu mongolskou vycházející z historie země, která sklízela uznání již před zahájením Her. Stříbrnou medaili si vysloužili Francouzi. České oblečení přišlo americkému listu nejodvážnější.

„Alpine Pro pokračuje v dlouholeté tradici, kdy se v národní olympijské kolekci objevují čeští umělci. Tento olympijský cyklus vyzdvihuje motivy slavného grafika Vojtěcha Preissiga v kombinaci s retro prvky ze zimních olympijských her v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Výsledkem jsou svetry a zimní bundy s výraznými a osobitými vzory v modré, červené, bílé a žluté. Zpět je také úspěšná čepice Raškovka, která je poctou olympijskému vítězi ve skocích na lyžích z roku 1968 Jiřímu Raškovi,“ napsal USA Today.

Za jednu z nejpoutavějších označila českou kolekci BBC.

