Jiří Tuž a Michal Novák osmé místo ve štafetě dvojic brali. Mladší z českých reprezentantů a pátý muž z individuálního klasického sprintu litoval, že příliš nezvládal bitvu v balíku. Novák potvrdil, že Češi neměli optimální den, ale osmé místo nehaněl.
Bitva o pozice nevycházela. Jsme osmí? divil se Tuž. Novák chválil dobrý týmový výkon
„Jsme osmí? To jsem čekal upřímně, že jsme hůř,“ vyhrkl ze sebe Tuž po závodě v odpovědi na první otázku.
I když se cítil lépe než v kvalifikaci, litoval nezdařených manévrů uvnitř početného pole. „Vůbec jsem se nesrovnal s pozicemi v balíku. Na začátku jsem jen ztrácel, furt mi někdo šlapal na lyže a nebyl jsem schopen s tím bojovat,“ poznamenal mírně sklesle.
Od startu se nejelo příliš rychle, Tuž odhadoval jiný průběh. „Až mě to hodně překvapilo. Moje teorie byla, že se pojede hned od začátku. První dvě kola byla relativně pomalejší. Bylo to ale víc kontaktní a kolize byly neskutečné,“ popsal Tuž.
Češi se většinu závodu pohybovali spíše v zadní části pole. Tuž se až na svém třetím úseku posunul na sedmou příčku, ale Novák jednu pozici ztratil. „V posledním kole se nám hodně podařila předávka. Přišlo mi, že jsem v kopci předvedl dobrý výkon,“ hledal pozitiva jednadvacetiletý český reprezentant.
„Michal musel dojíždět první dvě kola, tak to pak v závěru možná lehce chybělo,“ pojmenoval jeden z důležitých faktorů Tuž. „První dvě kola byla o pozicích, tam se nám to nepovedlo, jak bychom si představovali,“ doplnil Novák.
„Myslím, že jsme podali dobrý týmový výkon, osmé místo je ještě fajn. Ale nebyl to náš optimální den,“ shrnul Novák.
Zkušenější parťák byl kritický i k sobě. „V posledním kole jsem nepředvedl úplně nejlepší výkon. Plus se oteplovalo a změnilo se to na lyže, bylo to jiné než ty první dvě jízdy,“ naznačil další z aspektů, proč nebojovali Češi výš.
Češky nabraly ztrátu, která už se nedala stáhnout
České lyžařky ve finále porazily pouze Čínu, která byla o více než minutu pomalejší. O osudu závodu se rozhodlo už v prvním kole, kdy Sandra Schützová doplatila na pád Francouzky před sebou ve stoupání. „Já jsem ji nestihla objet dřív, než se zvedla. Tím jsem tam zůstala na konci a udělala se tam rozhodující mezera,“ konstatovala.
Kateřina Janatová se pokusila ve svém prvním kole ztrátu smazat, ale marné úsilí záhy vzdala. „Tady na té trati se jelo velké tempo. Musela jsem si to rozložit a čekala jsem, že holky odpadnou, ale to se moc nestalo. Měla jsem velkou ztrátu,“ řekla jednička českého týmu.