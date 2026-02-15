Olympijské hry

Buď, anebo. Krčmář chtěl jet masák, jinak by se ztrestal čtyřhodinovým tréninkem


Konečně spokojenost. Michal Krčmář se posunul ve stíhačce o deset míst a zajistil si účast v závěrečném závodu s hromadným startem. V hlavě si pro sebe připravil speciální motivaci. Kdyby se do masáku neprobojoval, ztrestal by se intenzivním čtyřhodinovým tréninkem.

„Dneska jsem jel biatlon, posunul jsem se o deset míst. V posledním kole to bylo skvělé, když lupete jednoho závodníka za druhým a vidíte, že vás nestíhají. To vás pak to závodění baví,“ prohlásil Krčmář.

„Snažím se být stále pozitivně naladěný, ale jste na olympiádě a snažíte se předvádět to nejlepší, co v sobě máte,“ uvedl.

Minulé závody bral jako promarněnou příležitost, protože cítil formu. „Nemluvím o medailích, to zase buďme na zemi, ty jsou hodně vysoko. Umístěni v top deset, top patnáct byly naše postranní cíle, které zatím nedokážeme naplňovat. Z toho pramenilo i to, že jsem se sebou nemohl být spokojený,“ zdůraznil.

Srážely ho chyby na střelnici, ve stíhačce ovšem nastala jiná situace, minul jen dva terče a na trati předvedl výborný výkon: ztráta tři čtvrtě minuty na nejlepší, v posledním kole jen necelých šest sekund. Podle plánu, podle přání.

„Ani kdybych neběžel ten mass start, tak jsem si spravil chuť. Na trati jsem se cítil dobře, měli jsme dobré lyže,“ pochválil Krčmář servis.

Po vytrvalostním závodu a sprintu vsadil na jistotu. V žádné střelecké položce se nedostal pod třicet sekund. „Na střelnici jsem s tím trochu bojoval, ale neměl jsme sebedůvěru po závodech, které jsem tady předvedl. Potřeboval jsem se opřít o svoje základy, čas jsem neřešil,“ podotkl sebejistě.

O motivaci po dvou ne zcela povedených závodech měl postaráno. Poslední klání na olympiádě nechtěl v žádném případě minout a sám sebe motivoval. „Včera ve volném dnu jsem si řekl, že pokud nepojedu mass start, tak tady budu čtyři hodiny lyžovat, ještě se po štafetě ztrestám. Bylo to buď, anebo.“

V pátek 20. února se Krčmář postaví na start hormadného závodu spolu s Vítězslavem Hornigem.

