V novém formátu proběhla anketa Zlatý volant. Ten získal dvojnásobný vítěz Rallye Dakar Martin Macík jako osobnost českého motorsportu. Zlatá řídítka pro nejlepšího motocyklistu získal in memoriam František Šťastný. V anketě, která už funguje padesát let, se nyní na slavnostním vyhlášení v Praze udělovaly hlavní ceny za dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu a už se ani pro příště nebudou zohledňovat výkony v uplynulém roce.
Zlatý volant pro Macíka, řidítka pro Šťastného
Šestatřicetiletý Macík dvakrát zvítězil v Rallye Dakar v kategorii kamionů, jíž se zúčastnil už dvanáctkrát a letos skončil čtvrtý. Hlasování fanoušků a motoristických novinářů ovládl už čtyřikrát v letech 2020, 2021, 2022 a 2024.
„Obrovská hrdost, není to zásluha moje, ale mého táty, posádky a týmu. Moc děkuji všem, kdo za tím stál, odborná porota i veřejnost. S tátou jsme v tom asi 25 let. Moc si vážím všech aktivit motorsportu v České republice. Jeho podpora není tak velká, jak by se mohlo zdát. Musíme v tom něco dělat,“ řekl Macík. Spolu s otcem, který je bývalým závodníkem, vedou sedlčanský tým MM Technology a připravují kamiony i pro konkurenci.
Šťastný, který zemřel v roce 2000 ve věku 72 let, byl nejúspěšnějším motocyklovým silničním závodníkem v historii Československa. Legendární jezdec, který dokázal vyhrát závod i s nohou v sádře, ovládl čtyři Velké ceny zařazené do seriálu mistrovství světa. V celkovém pořadí MS skončil nejlépe druhý v roce 1961 v kubatuře do 350 ccm. Ve významných mezinárodních závodech a Velkých cenách vybojoval 80 umístění na stupních vítězů.
Proslul svou nezdolností, na motorku se vracel po několika těžkých zraněních, když utrpěl třicet zlomenin. V roce 2000 se Šťastný spolu s dakarskou legendou Karlem Lopraisem stal vítězem ankety o Českého automobilového a motocyklového závodníka století. Vyhrál motocyklovou anketu s drtivou převahou, získal bezmála pětkrát víc hlasů než druhý motokrosař Jaroslav Falta.
Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu převzal belgický závodník Jacky Ickx. Jedenaosmdesátiletá ikona motoristického sportu je šestinásobným vítězem závodu 24 hodin v Le Mans, vicemistrem světa F1 nebo vítězem Rallye Dakar.
Cenu pořadatele dostal in memoriam Ladislav Samohýl a v kategorii Classic pro nejlepší vůz vytrvalostní jízdy zvítězil Oto Kuhn.