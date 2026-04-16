V plochodrážní extralize družstev poprvé závodila žena

Začala nová sezona plochodrážní extraligy družstev a hned první závod v Pardubicích nabídl něco dosud nevídaného. Poprvé mezi českou elitou závodila žena – teprve sedmnáctiletá Slovenka Anna Hajková.
Hajková přijela do Pardubic v barvách týmu slovenské Žarnovice. Závod byl premiérou nejen pro extraligu, ale i pro ni samotnou.
„Měli jsme pár tréninků v Žarnovicích, ale na pětistovkách je to můj první závod. Jsem zvědavá, jaké to bude, ale chci hlavně nabrat zkušenosti,“ nastínila před startem slovenská jezdkyně.
Rady své týmové kolegyni rád předává i vítěz devíti závodů mistrovství světa Martin Vaculík: „Je to sympatické, že i děvčata si mohou plnit svoje motoristické sny. Pevně věřím, že si tenhle sport užije a bude z toho mít radost.“
Mladá závodnice měla také jeden pád. Naštěstí zafungoval bezpečnostní mechanismus a může se těšit na další závody. „Mám airbag. Je to strašně měkké, jako do takové peřinky padnout, takže říkám, že to nebolelo,“ podotkla Hajková.
Slovenský celek skončil na druhém místě za domácími Pardubicemi, třetí se umístil tým Markéta Praha.
Výsledky úvodního závodu extraligy družstev na ploché dráze
Výsledky úvodního závodu extraligy družstev na ploché dráze
1. Pardubice 35,
2. Žarnovica 34,
3. Markéta Praha 32,
4. Slaný 20.