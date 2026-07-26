Motorsport

Úřadující šampion Lando Norris na Hungaroringu vybojoval první letošní vítězství


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál stejně jako vloni Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si první vítězství v sezoně. Druhý dojel Max Verstappen z týmu Red Bull, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.

Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu od listopadového vítězství v Brazílii. Jeho nejlepším výsledkem v probíhajícím ročníku byla druhá příčka z Miami.

V průběžném pořadí zůstává v čele Antonelli se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, jenž dnes dojel čtvrtý, ale po pětisekundové penalizaci klesl na pátou pozici. Norrisovi patří se 128 body pátá příčka.

Lando Norris
Zdroj: REUTERS/Bernadett Szabo

Malajsie uspořádá náhradní závod za zrušený Bahrajn

Malajsie uspořádá náhradní závod formule 1 za zrušenou dubnovou Velkou cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. Závod se uskuteční pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.

V Bahrajnu se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů. Velká cena byla zrušena stejně jako následující podnik v Saúdské Arábii po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem a vypjaté situaci na Blízkém východě. Vedení šampionátu původně obě Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.

Na okruh v Sepangu se formule 1 vrátí poprvé od roku 2017. V kalendáři se závod zařadí do volného termínu mezi Velké ceny Ázerbájdžánu (26. září) a Singapuru (11. října).

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