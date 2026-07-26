Úřadující šampion Lando Norris na Hungaroringu vybojoval první letošní vítězství

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál stejně jako vloni Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si první vítězství v sezoně. Druhý dojel Max Verstappen z týmu Red Bull, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu od listopadového vítězství v Brazílii. Jeho nejlepším výsledkem v probíhajícím ročníku byla druhá příčka z Miami.
V průběžném pořadí zůstává v čele Antonelli se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, jenž dnes dojel čtvrtý, ale po pětisekundové penalizaci klesl na pátou pozici. Norrisovi patří se 128 body pátá příčka.
Malajsie uspořádá náhradní závod za zrušený Bahrajn
Malajsie uspořádá náhradní závod formule 1 za zrušenou dubnovou Velkou cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. Závod se uskuteční pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
V Bahrajnu se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů. Velká cena byla zrušena stejně jako následující podnik v Saúdské Arábii po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem a vypjaté situaci na Blízkém východě. Vedení šampionátu původně obě Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.
Na okruh v Sepangu se formule 1 vrátí poprvé od roku 2017. V kalendáři se závod zařadí do volného termínu mezi Velké ceny Ázerbájdžánu (26. září) a Singapuru (11. října).