Ukončí Mikula dlouhé čekání? Motokrosař cílí na pódiová umístění

Tuzemský motokros by mohl po období sucha zase slavit. Devatenáctiletý Julius Mikula se blýskl v Pietramuratě čtvrtým místem v rozjížďce i v celkovém hodnocení Velké ceny Trentina ve třídě MX2. Po předsezonním přání umisťovat se v první pětce má před sebou další výzvu: dosáhnout na medailovou pozici, na kterou čeští závodníci čekají třináct let.
Mikula startuje v MS třetí sezonu a už v té první se jednou prosadil do první desítky, vloni přidal čtyři osmá místa a skončil v šampionátu MX2 sedmnáctý. V úvodu letošního ročníku se pro něj umístění v „top ten“ stalo standardem, z dosavadních deseti jízd jich vybojoval sedm a v posledních pěti nedojel hůře než osmý.
O předminulém víkendu na náročné písčité trati v Riole Sardo si maximum posunul na páté místo a naposledy v dalším italském dějišti dokonce polovinu druhé jízdy strávil na druhé pozici, než nakonec skončil čtvrtý se ztrátou 1,624 sekundy na třetího a necelých 11 sekund na vítěze. V součtu s šestou příčkou z první jízdy z toho byla pro jezdce týmu Osička MX životní čtvrtá pozice i celkově.
„Byl to závod, na který nezapomenu. Byl to jeden z mých nejlepších dnů v životě, jelikož jsem se dokázal v obou jízdách uvolnit jako nikdy předtím a být sám sebou, takže mi tempo ani nepřišlo nějak těžké,“ uvedl Mikula, kterého po pěti dílech šampionátu dělí jen bod od desátého místa v průběžné klasifikaci. „Sledovat ho, jak bojuje o pódium v mistrovství světa, bylo jako splněný sen,“ řekl majitel týmu Martin Osička.
V tradičním italském dějišti Mikulu dělilo jen pár metrů od medailového umístění, které naposledy čeští jezdci vybojovali v roce 2013. V tehdejší třídě MX3 se v závěrečné Velké ceně Slovenska v Šenkvicích prosadili na druhé místo v jednotlivých rozjížďkách František Smola a Martin Michek, který tenkrát obhájil titul vicemistra světa. Kategorie MX3 se od té doby v MS nejezdí a v programu zůstaly elitní třídy MXGP a MX2.
Po závodě na Sardinii Mikula řekl, že jeho cílem pro tuto sezonu bylo několik umístění v první pětce. Poté, co měl v Pietramuratě minimální odstup za třetím Simonem Längenfelderem, který obhajuje titul mistra světa a vede i aktuální pořadí šampionátu, už cílí jednoznačně na medailové pozice.
„P4 splněno, další krok je bedna,“ prohlásil Mikula, jenž závodí na stroji KTM. Uspokojit se dosavadním výkonnostním vzestupem nehodlá ani Osička. „Rozhodně nechceme usnout na vavřínech a budeme dál tvrdě pracovat, abychom se na tuhle úroveň nejen vraceli, ale posunuli ji ještě výš,“ konstatoval.
Nejbližší šanci na další konfrontaci se světovou elitou bude mít Mikula po více než měsíční přestávce v seriálu 24. května ve Velké ceně Francie v Lacapelle Marival. Do Česka devatenáctidílný seriál zavítá před polovinou letních prázdnin, v Lokti se pojede o body 26. července.