Motorsport

Solberg v Keni ujel soupeřům. Po úvodním dnu ztrácí Evans i Ogier


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po úvodním dnu Keňské rallye je v čele Oliver Solberg. Švédský jezdec získal půlminutu na druhého Elfyna Evanse. Třetí je úřadující šampion Sébastien Ogier, který za Solbergem zaostává o minutu a pět sekund.

Třetímu dílu mistrovství světa stejně jako už v Monte Carlu i Švédsku dominují vozy japonské značky, nejlepším zástupcem konkurenčního Hyundaie je na šestém místě Thierry Neuville s mankem už bezmála dvě a půl minuty.

„Tady jsme potřebovali mít loď, tank nebo něco jiného, ale ne rallyové auto,“ komentoval Neuville podmínky na trati prvního testu, po kterém už belgický jezdec za prvním místem zaostával o více než dvě minuty.

Ve druhé, zhruba devítikilometrové zkoušce už byly rozdíly minimální. Ogier ji vyhrál o 0,4 sekundy před dalším pilotem Toyoty Samim Pajarim. „Tady se hraje o desetiny, zatímco v té první (zkoušce) to byly minuty,“ konstatoval Ogier.

Rallye bude pokračovat v pátek osmi testy, celkem jich je do neděle na programu dvacet.

Přečtěte si také

Švédskou rallye opět ovládly toyoty, prvenství obhájil Evans a vede šampionát

15. 2. 2026

Švédskou rallye opět ovládly toyoty, prvenství obhájil Evans a vede šampionát
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.