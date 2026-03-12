Po úvodním dnu Keňské rallye je v čele Oliver Solberg. Švédský jezdec získal půlminutu na druhého Elfyna Evanse. Třetí je úřadující šampion Sébastien Ogier, který za Solbergem zaostává o minutu a pět sekund.
Solberg v Keni ujel soupeřům. Po úvodním dnu ztrácí Evans i Ogier
Třetímu dílu mistrovství světa stejně jako už v Monte Carlu i Švédsku dominují vozy japonské značky, nejlepším zástupcem konkurenčního Hyundaie je na šestém místě Thierry Neuville s mankem už bezmála dvě a půl minuty.
„Tady jsme potřebovali mít loď, tank nebo něco jiného, ale ne rallyové auto,“ komentoval Neuville podmínky na trati prvního testu, po kterém už belgický jezdec za prvním místem zaostával o více než dvě minuty.
Ve druhé, zhruba devítikilometrové zkoušce už byly rozdíly minimální. Ogier ji vyhrál o 0,4 sekundy před dalším pilotem Toyoty Samim Pajarim. „Tady se hraje o desetiny, zatímco v té první (zkoušce) to byly minuty,“ konstatoval Ogier.
Rallye bude pokračovat v pátek osmi testy, celkem jich je do neděle na programu dvacet.