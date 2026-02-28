Filip Salač obsadil v kvalifikaci ve třídě Moto2 na úvodní Velkou cenu Thajska osmé místo. Do nové sezony mistrovství světa silničních motocyklů tak vyrazí ze třetí řady. V kvalifikaci MotoGP potvrdil rychlost z předsezonních testů i tréninků v Buriramu Ital Marco Bezzecchi. Ve sprintu si pro první vítězství v kariéře dojel Pedro Acosta.
Salač odstartuje v Thajsku ze třetí řady. Sprint MotoGP vyhrál Acosta
Český závodník, který vstupuje do své páté sezony v této kategorii v novém týmu OnlyFans American Racing, zaostal o 254 tisícin sekundy za časem vítěze kvalifikace Senny Agiuse. Dvacetiletý Australan si vyjel první pole position v Moto2.
První místo Bezzecchi vybojoval o 35 tisícin sekundy před úřadujícím šampionem Španělem Marcem Márquezem. Vydařenou sobotu Bezzecchimu pokazil jen pád v závěru kvalifikace.
„Jsem v pořádku,“ řekl Bezzecchi. „Na konci přišla chybička, ale čas byl dost dobrý na to, abych si udržel pole position. Dneska i zítra to bude těžké, ale pokusíme se bojovat s těmi nejlepšími,“ řekl před sprintem třetí muž loňské sezony.
Ve sprintu Bezzecchi znovu upadl a pro první vítězství v kariéře si dojel Acosta. Uspěl před krajanem a sedminásobným mistrem světa Marcem Márquezem, třetí byl další Španěl Raúl Fernández.
Těsně před cílem byl sice v čele Márquez, obhájce titulu byl dostal trest za předchozí vytlačení Acosty z trati a v poslední zatáčce mu musel vedoucí pozici přepustit.
„Je to skvělý pocit. I když to není úplně ono, protože přeci jen mě Marc pustil,“ řekl Acosta. „Rozhoduje vedení závodu a já jen poslouchám,“ uvedl Márquez.