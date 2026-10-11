Salač po dvou medailových závodech dojel v Indonésii sedmý, MotoGP vyhrál Bezzeccchi

Filip Salač po předchozích dvou medailových závodech obsadil sedmé místo v motocyklové Velké ceně Indonésie. Po jedenáctém letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále sedmé místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a čtvrté v sezoně vybojoval Španěl Izan Guevara, druhý muž průběžné klasifikace.
Nejslabší kubatura Moto3 má už pět závodů před koncem šampionátu mistra světa. Po desátém letošním triumfu se jím stal Máximo Quiles ze Španělska. V královské MotoGP si v Indonésii dojel pro čtvrté vítězství v sezoně Ital Marco Bezzecchi, třetí příčka stačila Španělovi Jorgemu Martínovi k návratu do čela průběžného pořadí před krajana Marca Márqueze.
Start Moto2 se na okruhu Mandalika musel opakovat, protože po tom prvním komisaři závod zastavili kvůli nehodě čtyř jezdců v úvodní zatáčce. Salač, který si před startem v rozhovoru s televizí Nova Sport postěžoval na neklidnou předzávodní noc kvůli zažívacím potížím z otravy jídlem, se z 11. startovní pozice mírně posunul a na trati bylo dlouho jeho maximem osmé místo. V závěru mu pomohlo odstoupení soupeře. Od stupňů vítězů jej dělilo tentokrát přes pět sekund.
Guevara navázal na triumfy z Rakouska a Japonska a přiblížil se k vedoucímu krajanovi Manuelu Gonzálezovi na rozdíl 5,5 bodu. Lídr pořadí dnes skončil druhý před dalším Španělem Danielem Holgadem.
V Moto3 osmnáctiletý Quiles zvítězil před svým nejbližším pronásledovatelem Davidem Almansou a má teď před ním nedostižný náskok 132 bodů. Quiles letos chyběl zatím jen dvakrát na stupních vítězů – v Británii nestartoval a v Itálii skončil jedenáctý. Vedle deseti triumfů má na kontě čtyři druhá místa a jedno třetí. Vylepšil konečnou třetí příčku z loňské premiérové sezony v MS, v níž vyhrál dva závody.
V MotoGP je situace nesrovnatelně napínavější. Martín se vrátil do čela klasifikace o dva body před Márqueze, který jej v sobotu sesadil z první pozice po triumfu ve sprintu. Hlavní závod ale obhájce titulu a sedminásobný šampion královské třídy dokončil na šestém místě.
Bezzecchi vyhrál před vítězem kvalifikace Raúlem Fernándezem, který do závodu nastoupil se zlomenými prsty na ruce po pádu ve sprintu. Španělský jezdec dlouho vedl, ale podle všeho se na jeho výkonu začalo zranění postupně projevovat a útoku Bezzecchiho neodolal. Ital se dočkal prvního triumfu od květnové domácí Grand Prix v Mugellu. V posledních čtyřech závodech, v kterých dojel do cíle, byl pokaždé třetí a stejná pozice mu patří i průběžně.
Velká cena Indonésie, závod MS silničních motocyklů v Mandalice
Velká cena Indonésie, závod MS silničních motocyklů v Mandalice
Moto3: 1. Quiles 32:36,820, 2. Almansa -2,994, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -5,156, 4. Bertelle (It./KTM) -5,250, 5. Salmela (Fin./KTM) -10,967, 6. Pratama (Indon./Honda) -12,017.
Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. Quiles 351, 2. Almansa 219, 3. Uriarte 203, 4. Carpe (Šp./KTM) 191, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 123.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 21:44,433, 2. González -3,570, 3. Holgado (oba Šp./Kalex) -4,497, 4. Agius (Austr./Kalex) -4,809, 5. Muňoz -6,461, 6. Ortolá (oba Šp./Kalex) -8,141, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,821.
Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. González 265,5, 2. Guevara 260, 3. Ortolá 191,5, 4. Holgado 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius 165, 7. Salač 153.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:46,582, 2. R. Fernández -4,260, 3. Martín (oba Šp./Aprilia) -6,890, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -9,378, 5. Acosta (Šp./KTM) -9,492, 6. M. Márquez (Šp./Ducati) -10,778.
Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. Martín 355, 2. M. Márquez 353, 3. Bezzecchi 309, 4. Ogura 259, 5. Acosta 258 243, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 245.