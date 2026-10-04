Salač vystoupal letos popáté na podium, v Japonsku dojel třetí

Filip Salač dojel třetí v motocyklové Velké ceně Japonska a popáté v sezoně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino. V kategorii MotoGP triumfoval Marc Márquez a zdramatizoval boj o titul.
Salač navázal na dva týdny starou druhou příčku z Grand Prix Rakouska a polepšil si na 144 bodů. V průběžném pořadí světového šampionátu je po 16 závodech dál sedmý, ale šestého Australana Sennu Agiuse i pátého Španěla Daniela Holgada už má na dosah.
„Další pódium v kapse. Teď už vidíte, že na to mám. Není to jenom jednou,“ řekl Salač po závodě.
V Motegi zopakoval čtyřiadvacetiletý jezdec třetí místo z roku 2024. „Užil jsem si tady celý víkend. Dařilo se nám. Tým mi připravil skvěle motorku, měla na vítězství, ale kluci jeli neuvěřitelně. Já jsem spokojený. Vyjel jsem si druhé pódium za sebou, páté v sezoně, a mám nejvíc bodů, co jsem kdy v kariéře měl,“ uvedl člen týmu OnlyFans American Racing.
Do závodu startoval z druhého místa, které si zajistil v sobotní kvalifikaci navzdory pádu. Mezi nejlepší trojici v závodě mistrovství světa se dostal podeváté v kariéře.
Stejně jako ve Spielbergu zvítězil Guevara a ještě více zdramatizoval boj o titul. Na vedoucího krajana Manuela Gonzáleze ztrácí už jen 10,5 bodu. González musel odtlačit svůj stroj ze startovního roštu a vyrážet z depa. Závod dokončil na 22. místě a nebodoval.
Závod královské třídy MotoGP vyhrál Španěl Marc Márquez před lídrem šampionátu Jorgem Martínem. V průběžném pořadí mistrovství světa tak snížil svou ztrátu na vedoucího krajana na pouhé dva body. Třetí dojel Ital Marco Bezzecchi.
Martínovi nepomohl ani start z pole position, Márquez se před něj dostal v jedenáctém kole a vedení už nepustil. Sedminásobný mistr světa navázal na sobotní triumf ve sprintu a připsal si šesté vítězství z posledních devíti hlavních závodů.
Do konce sezony zbývá šest závodů. Za týden se pojede Velká cena Indonésie.
Výsledky Velké ceny Japonska silničních motocyklů
Výsledky Velké ceny Japonska silničních motocyklů
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 32:45,544, 2. Quiles -0,046, 3. Carpe -2,738, 4. Uriarte (všichni Šp./KTM) -3,610, 5. Salmela (Fin./KTM) -4,430, 6. Bertelle (It./KTM) -5,584.
Průběžné pořadí (po 16 z 22 závodů): 1. Quiles 326, 2. Almansa 199, 3. Carpe 191, 4. Uriarte 187, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 120.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 34:14,675, 2. Arbolino (It./Kalex) -0,419, 3. Salač (ČR/Kalex) -1,057, 4. Ortolá (Šp./Kalex) -1,247, 5. Alonso (Kol./Kalex) -1,554, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -2,016.
Průběžné pořadí (po 16 z 22 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 245,5, 2. Guevara 235, 3. Ortolá 181,5, 4. Alonso 166, 5. Holgado (Šp./Kalex) 154, 6. Agius (Austr./Kalex) 152, 7. Salač 144.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 41:31,460, 2. Martín (Šp./Aprilia) -1,363, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -2,252, 4. Bastianini (It./KTM) -2,330, 5. R. Fernández (Šp./Aprilia) -14,815, 6. Ogura (Jap./Aprilia) -15,210.
Průběžné pořadí (po 16 z 22 závodů): 1. Martín 333, 2. M. Márquez 331, 3. Bezzecchi 284, 4. Acosta (Šp./KTM) 243, 5. Ogura 237, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 230.