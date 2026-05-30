Salač odstartuje do Velké ceny Itálie z druhého místa

Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Itálie z první řady, v kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu druhý čas.
Čtyřiadvacetiletý Salač vybojoval přední řadu na roštu v květnu už podruhé. V předminulé Grand Prix Francie byl v kvalifikaci třetí, v závodě pak obsadil devátou pozici.
V Mugellu jezdec týmu OnlyFans American Racing ztratil 249 tisícin sekundy na nejrychlejšího Manuela Gonzáleze. První řadu doplnil další Španěl Álex Escrig.
Kvalifikaci v závodě mistrovství světa vyhrál Salač dosud jednou, v roce 2023 ve Velké ceně Portugalska.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Itálie silničních motocyklů
MotoGP:
1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:43,921, 2. R. Fernández -0,224, 3. Martín (oba Šp./Aprilia) -0,363.
Moto3:
1. Almansa (Šp./KTM) 1:54,862, 2. Danish (Malaj./KTM) -0,018, 3. Kelso (Austr./Honda) -0,125.
Moto2:
1. González (Šp./Kalex) 1:48,474, 2. Salač (ČR/Kalex) -0,249, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,367.