Russell vyhrál kvalifikaci v Rakousku, podle komisařů v souladu s pravidly

Jezdec Mercedesu George Russell vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1. Britský jezdec na okruhu ve Spielbergu překonal o 236 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. V čele zůstal i po vyšetřování, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil další jezdec Ferrari Lewis Hamilton. Nedělní závod začne v 15:00.
Osmadvacetiletý Russel vybojoval čtvrtou pole position v sezoně, druhou za sebou a jedenáctou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas z třetího tréninku. V nedělním závodě zaútočí na druhé vítězství v sezoně a sedmé v F1. Může snížit manko 50 bodů na lídra šampionátu a týmového kolegu Itala Andreu Kimiho Antonelliho.
Russell uspěl v kvalifikaci i poté, co komisaři v závěru vyvěsili žluté vlajky po Verstappenově nehodě. Nizozemský jezdec v závěrečném kole dostal smyk a skončil v bariéře. Zatímco piloti Ferrari Leclerc a Hamilton už svá rychlá kola odjeli, vynucené zpomalení ovlivnilo jiné jezdce včetně Antonelliho, který nakonec obsadil čtvrté místo. Verstappen byl klasifikován jako pátý, šestý skončil úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Rakouska formule 1 ve Spielbergu:
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Rakouska formule 1 ve Spielbergu:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:06,113, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,236, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,295, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,301, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,362, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,389.