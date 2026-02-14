Evans je v čele Švédské rallye a míří za obhajobou

Před závěrečným dnem Švédské rallye je v čele britský pilot Elfyn Evans a směřuje k obhajobě loňského prvenství. V nedělní třetí etapě absolvují posádky ještě tři rychlostní zkoušky a vicemistr světa z posledních tří sezon má před jejich startem náskok 13,3 sekundy na týmového kolegu z Toyoty Takamota Kacutu. I další dvě příčky patří jezdcům japonské značky, třetí Sami Pajari ztrácí na lídra 25,4 sekundy, Oliver Solberg už téměř minutu.
Evans připravil Kacutu o průběžné těsné vedení po vítězství v úvodním testu dne. Později přidal ještě jeden dílčí triumf, ale jinak dnes mělo sedm rychlostních zkoušek šest různých vítězů.
Jednou byl nejrychlejší i Solberg, který se po pátečních potížích, kdy skončil v závěji a měl i defekt, posunul z šestého místa na čtvrté. Vítěz lednové zahajovací Rallye Monte Carlo tím v čele klasifikace umocnil nadvládu Toyoty nad Hyundai. V interním souboji pilotů korejské značky je na tom aktuálně nejlépe Fin Esapekka Lappi, který za vedoucím Evansem zaostává už o minutu a devět sekund.
Rallye se základnou v Umee vyvrcholí v neděli. Na startu druhého dílu mistrovství světa není žádný český jezdec ani úřadující mistr světa Francouz Sébastien Ogier.
Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích – po 2. etapě:
1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 2:05:14,6, 2. Kacuta, Johnston (Jap., Ir../Toyota Yaris) -13,3, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -25,4, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -58,4, 5. Lappi, Mälkönen (Fin./Hyundai i20) -1:09,5, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:17,7.